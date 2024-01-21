Только местами возможны порывы и сильный холод. В то же время волноваться по поводу вьюги не стоит – метеорологи обещают, что этот день пройдет без снега.

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Погода по регионам

Синоптики прогнозируют, что 22 января в Украине погода будет характеризовать переменную облачность. Осадков не предполагается. В северо-восточной части ночью и утром местами туман. На дорогах Украины, кроме южных областей, гололедица.

Ветер в восточных и южных областях будет дуть с северо-восточного направления, его скорость будет достигать 5 – 10 метров в секунду. На остальной территории ветер южный 7 – 12 метров в секунду. В западных и северных областях днем возможны порывы ветра 15 – 18 метров в секунду.

Температура ночью будет достигать 4 – 9 градусов мороза, в северо-восточной части отметка термометра будет опускаться до 12 – 17 градусов мороза. В Крыму и на побережье морей будет теплее – от 0 до 5 градусов мороза. Днем температура будет подниматься до 1 – 6 градусов мороза, в южных и западных областях около 0 градусов.

Какая погода в областных центрах

  • Киев – -3…-1
  • Ужгород – 0...+2
  • Львов – 0...+2
  • Ивано-Франковск – 0...+2
  • Тернополь – -1...+1
  • Черновцы – -1...+1
  • Хмельницкий – -1...+1
  • Луцк – 0…+2
  • Ровно – -1...+1
  • Житомир – -4…-2
  • Винница – 0...-2
  • Одесса – 0...+2
  • Николаев – 0...+2
  • Херсон – -1...+1
  • Симферополь – +1...+3
  • Кропивницкий – -1...+1
  • Черкассы – -3...-1
  • Чернигов – -5...-3
  • Суммы – -6...-4
  • Полтава – -4...-2
  • Днепр – -3...-1
  • Запорожье – -1...+1
  • Донецк – -4...-2
  • Луганск – -5…-3
  • Харьков – -5…-3

Прогноз погоды на 22 января / Скриншот из Укргидрометцентра.