Только местами возможны порывы и сильный холод. В то же время волноваться по поводу вьюги не стоит – метеорологи обещают, что этот день пройдет без снега.

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Погода по регионам

Синоптики прогнозируют, что 22 января в Украине погода будет характеризовать переменную облачность. Осадков не предполагается. В северо-восточной части ночью и утром местами туман. На дорогах Украины, кроме южных областей, гололедица.

Ветер в восточных и южных областях будет дуть с северо-восточного направления, его скорость будет достигать 5 – 10 метров в секунду. На остальной территории ветер южный 7 – 12 метров в секунду. В западных и северных областях днем возможны порывы ветра 15 – 18 метров в секунду.

Температура ночью будет достигать 4 – 9 градусов мороза, в северо-восточной части отметка термометра будет опускаться до 12 – 17 градусов мороза. В Крыму и на побережье морей будет теплее – от 0 до 5 градусов мороза. Днем температура будет подниматься до 1 – 6 градусов мороза, в южных и западных областях около 0 градусов.

Какая погода в областных центрах

Киев – -3…-1

Ужгород – 0...+2

Львов – 0...+2

Ивано-Франковск – 0...+2

Тернополь – -1...+1

Черновцы – -1...+1

Хмельницкий – -1...+1

Луцк – 0…+2

Ровно – -1...+1

Житомир – -4…-2

Винница – 0...-2

Одесса – 0...+2

Николаев – 0...+2

Херсон – -1...+1

Симферополь – +1...+3

Кропивницкий – -1...+1

Черкассы – -3...-1

Чернигов – -5...-3

Суммы – -6...-4

Полтава – -4...-2

Днепр – -3...-1

Запорожье – -1...+1

Донецк – -4...-2

Луганск – -5…-3

Харьков – -5…-3

Прогноз погоды на 22 января / Скриншот из Укргидрометцентра.