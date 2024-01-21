Только местами возможны порывы и сильный холод. В то же время волноваться по поводу вьюги не стоит – метеорологи обещают, что этот день пройдет без снега.
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Погода по регионам
Синоптики прогнозируют, что 22 января в Украине погода будет характеризовать переменную облачность. Осадков не предполагается. В северо-восточной части ночью и утром местами туман. На дорогах Украины, кроме южных областей, гололедица.
Ветер в восточных и южных областях будет дуть с северо-восточного направления, его скорость будет достигать 5 – 10 метров в секунду. На остальной территории ветер южный 7 – 12 метров в секунду. В западных и северных областях днем возможны порывы ветра 15 – 18 метров в секунду.
Температура ночью будет достигать 4 – 9 градусов мороза, в северо-восточной части отметка термометра будет опускаться до 12 – 17 градусов мороза. В Крыму и на побережье морей будет теплее – от 0 до 5 градусов мороза. Днем температура будет подниматься до 1 – 6 градусов мороза, в южных и западных областях около 0 градусов.
Какая погода в областных центрах
- Киев – -3…-1
- Ужгород – 0...+2
- Львов – 0...+2
- Ивано-Франковск – 0...+2
- Тернополь – -1...+1
- Черновцы – -1...+1
- Хмельницкий – -1...+1
- Луцк – 0…+2
- Ровно – -1...+1
- Житомир – -4…-2
- Винница – 0...-2
- Одесса – 0...+2
- Николаев – 0...+2
- Херсон – -1...+1
- Симферополь – +1...+3
- Кропивницкий – -1...+1
- Черкассы – -3...-1
- Чернигов – -5...-3
- Суммы – -6...-4
- Полтава – -4...-2
- Днепр – -3...-1
- Запорожье – -1...+1
- Донецк – -4...-2
- Луганск – -5…-3
- Харьков – -5…-3
Прогноз погоды на 22 января / Скриншот из Укргидрометцентра.