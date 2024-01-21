Лише місцями можливі пориви та сильний холод. Водночас хвилюватися щодо хурделиць не варто – метеорологи обіцяють, що цей день пройде без снігу.
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Погода по регіонах
Синоптики прогнозують, що 22 січня в Україні погода характеризуватиметься мінливою хмарністю. Опадів не передбачається. У північно-східній частині вночі та вранці місцями туман. На дорогах України, окрім південних областей, ожеледиця.
Вітер у східних та південних областях віятиме з північно-східного напрямку, його швидкість сягатиме 5 – 10 метрів за секунду. На решті території вітер південний 7 – 12 метрів за секунду. У західних та північних областях вдень місцями можливі пориви вітру 15 – 18 метрів за секунду.
Температура вночі сягатиме 4 – 9 градусів морозу, у північно-східній частині позначка термометра опускатиметься до 12 – 17 градусів морозу. У Криму та на узбережжі морів буде тепліше – від 0 до 5 градусів морозу. Вдень температура підійматиметься до 1 – 6 градусів морозу, у південних та західних областях близько 0 градусів.
Яка погода в обласних центрах
- Київ – -3…-1
- Ужгород – 0...+2
- Львів – 0...+2
- Івано-Франківськ – 0...+2
- Тернопіль – -1...+1
- Чернівці – -1...+1
- Хмельницький – -1...+1
- Луцьк – 0…+2
- Рівне – -1...+1
- Житомир – -4…-2
- Вінниця – 0...-2
- Одеса – 0...+2
- Миколаїв – 0...+2
- Херсон – -1...+1
- Сімферополь – +1...+3
- Кропивницький – -1...+1
- Черкаси – -3...-1
- Чернігів – -5...-3
- Суми – -6...-4
- Полтава – -4...-2
- Дніпро – -3...-1
- Запоріжжя – -1...+1
- Донецьк – -4...-2
- Луганськ – -5…-3
- Харків – -5…-3
Прогноз погоди на 22 січня / Скриншот з Укргідрометцентру