Коли чекати похолодання, де і в яких областях буде найнижча температура, спрогнозували синоптики, передає 24 Канал.

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В Укргідрометцентрі спрогнозували, що вночі суботи, 21 січня, у північних та західних, вдень у більшості центральних та північно-східних областей пройде невеликий сніг. На решті території – без опадів.

Вночі 4 – 9 морозу, на Північному Сході до 15 морозу, вдень 1 – 6 морозу, на Півдні та Заході близько 0,

– зазначили синоптики.

Зауважимо, що напередодні в коментарі 24 Каналу синоптикиня Укргідрометцентру розповідала, що у п'ятницю зміняться повітряні потоки. Вони вже будуть північно-західними. До України надійде холодніша повітряна маса, тож температура знизиться.

"19-го ще поступове зниження, а ось 20 січня вже знову практично по всій території і вдень, і вночі 2 – 8 морозу, у південних та східних областях від 3 морозу подекуди до 4 тепла", – зазначила Наталія Птуха.

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