Погода в Украине в четверг, 23 июля, будет солнечной и теплой. Только в западных областях возможны периодические грозовые дожди.

Наталья Диденко в фейсбуке сообщила, что температура воздуха будет в пределах от +23 до +29 градусов.

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Самую теплую погоду прогнозируют на Херсонщине и Николаевщине – +27...+29 градусов тепла. Прохладнее будет в Ровненской, Львовской и Волынской областях – от +20 до +23 градусов тепла.

Ближе к выходным синоптики обещают потепление еще на +5 градусов, но увеличатся шансы на дождь с грозой.

В ближайшее время грозовые дожди – на Западе, на Севере – периодические осадки в конце недели. Между тем Юг, Восток, большинство Центра – в сухой погоде.

В Киеве, 23 июля, погода будет теплой и солнечной – +22...+24 градуса тепла.

Прогноз погоды на четверг, 23 июля, в городах Украины:

Ужгород – +24...+26

Львов – +21...+23

Ивано-Франковск – +22...+24

Тернополь – +21...+23

Черновцы – +22...+24

Хмельницкий – +21...+23

Луцк – +21...+23

Ровно – +20...+22

Житомир – +21...+23

Винница – +22...+24

Одесса – +25...+27

Николаев – +27...+29

Херсон – +27...+29

Симферополь – +26...+28

Кропивницкий – +24...+26

Черкассы – +23...+25

Чернигов – +21...+23

Сумы – +21...+23

Полтава – +23...+25

Днепр – +24...+26

Запорожье – +26...+28

Донецк – +25...+27

Луганск – +24...+26

Харьков – +24...+26

Киев – +22...+24



Прогноз погоды от Укргидрометцентра на 23 июля