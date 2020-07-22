Прогноз погоды на 23 июля: в Украине будет тепло и солнечно
Погода в Украине в четверг, 23 июля, будет солнечной и теплой. Только в западных областях возможны периодические грозовые дожди.
Наталья Диденко в фейсбуке сообщила, что температура воздуха будет в пределах от +23 до +29 градусов.
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Самую теплую погоду прогнозируют на Херсонщине и Николаевщине – +27...+29 градусов тепла. Прохладнее будет в Ровненской, Львовской и Волынской областях – от +20 до +23 градусов тепла.
Ближе к выходным синоптики обещают потепление еще на +5 градусов, но увеличатся шансы на дождь с грозой.
В ближайшее время грозовые дожди – на Западе, на Севере – периодические осадки в конце недели. Между тем Юг, Восток, большинство Центра – в сухой погоде.
В Киеве, 23 июля, погода будет теплой и солнечной – +22...+24 градуса тепла.
Прогноз погоды на четверг, 23 июля, в городах Украины:
Ужгород – +24...+26
Львов – +21...+23
Ивано-Франковск – +22...+24
Тернополь – +21...+23
Черновцы – +22...+24
Хмельницкий – +21...+23
Луцк – +21...+23
Ровно – +20...+22
Житомир – +21...+23
Винница – +22...+24
Одесса – +25...+27
Николаев – +27...+29
Херсон – +27...+29
Симферополь – +26...+28
Кропивницкий – +24...+26
Черкассы – +23...+25
Чернигов – +21...+23
Сумы – +21...+23
Полтава – +23...+25
Днепр – +24...+26
Запорожье – +26...+28
Донецк – +25...+27
Луганск – +24...+26
Харьков – +24...+26
Киев – +22...+24