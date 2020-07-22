Погода в Україні у четвер, 23 липня, буде сонячною та теплою. Лише в західних областях можливі періодичні грозові дощі.

Наталка Діденко у фейсбуці повідомила, що температура повітря буде у межах від +23 до +29 градусів.

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Найтеплішу погоду прогнозують на Херсонщині та Миколаївщині – +27...+29 градусів тепла. Прохолодніше буде у Рівненській, Львівській та Волинській областях – від +20 до +23 градусів тепла.

Ближче до вихідних синоптики обіцяють потепління ще на +5 градусів, але збільшаться шанси на дощ з грозою.

Найближчим часом грозові дощі – на Заході, на Півночі – періодичні опади в кінці тижня. Натомість Південь, Схід, більшість Центру – у сухій погоді.

У Києві, 23 липня, погода буде теплою та сонячною – +22...+24 градуси тепла.

Прогноз погоди на четвер, 23 липня, у містах України:

Ужгород – +24…+26

Львів – +21…+23

Івано-Франківськ – +22…+24

Тернопіль – +21…+23

Чернівці – +22…+24

Хмельницький – +21…+23

Луцьк – +21…+23

Рівне – +20…+22

Житомир – +21…+23

Вінниця – +22…+24

Одеса – +25…+27

Миколаїв – +27…+29

Херсон – +27…+29

Сімферополь – +26…+28

Кропивницький – +24…+26

Черкаси – +23…+25

Чернігів – +21…+23

Суми – +21…+23

Полтава – +23…+25

Дніпро – +24…+26

Запоріжжя – +26…+28

Донецьк – +25…+27

Луганськ – +24…+26

Харків – +24…+26

Київ – +22…+24



Прогноз погоди від Укргідрометцентру на 23 липня