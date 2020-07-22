Прогноз погоди на 23 липня: в Україні буде тепло та сонячно
Погода в Україні у четвер, 23 липня, буде сонячною та теплою. Лише в західних областях можливі періодичні грозові дощі.
Наталка Діденко у фейсбуці повідомила, що температура повітря буде у межах від +23 до +29 градусів.
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Найтеплішу погоду прогнозують на Херсонщині та Миколаївщині – +27...+29 градусів тепла. Прохолодніше буде у Рівненській, Львівській та Волинській областях – від +20 до +23 градусів тепла.
Ближче до вихідних синоптики обіцяють потепління ще на +5 градусів, але збільшаться шанси на дощ з грозою.
Найближчим часом грозові дощі – на Заході, на Півночі – періодичні опади в кінці тижня. Натомість Південь, Схід, більшість Центру – у сухій погоді.
Прогноз погоди на четвер, 23 липня, у містах України:
Ужгород – +24…+26
Львів – +21…+23
Івано-Франківськ – +22…+24
Тернопіль – +21…+23
Чернівці – +22…+24
Хмельницький – +21…+23
Луцьк – +21…+23
Рівне – +20…+22
Житомир – +21…+23
Вінниця – +22…+24
Одеса – +25…+27
Миколаїв – +27…+29
Херсон – +27…+29
Сімферополь – +26…+28
Кропивницький – +24…+26
Черкаси – +23…+25
Чернігів – +21…+23
Суми – +21…+23
Полтава – +23…+25
Дніпро – +24…+26
Запоріжжя – +26…+28
Донецьк – +25…+27
Луганськ – +24…+26
Харків – +24…+26
Київ – +22…+24