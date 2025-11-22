На Западе выпадет мокрый снег, остальные территории накроют дожди: прогноз погоды на 23 ноября

В воскресенье, 23 ноября, в Украине будет облачно. Запад страны накроет мокрый снег, а остальные территории умеренные дожди.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

Какую погоду ждать 23 ноября?

Синоптики объяснили, что в воскресенье в Украине будет облачно.

В западных областях умеренный, местами значительный мокрый снег, на Закарпатье и Прикарпатье значительный мокрый снег; налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица; температура в течение суток от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла,

– написали в Укргидрометцентре.

Там объяснили, что на остальной территории, кроме востока и юго-востока, умеренные дожди, а в Житомирской и Винницкой областях с мокрым снегом.

Ночью и утром в большинстве центральных, Одесской и Николаевской областях туман. Температура ночью +4...+9, днем +11...+16, в северных областях ночью 0...+5, днем +3...+8. Ветер северо-восточный с переходом на южный, 5 – 10 метров в секунду.

Какой будет температура в областных центрах?

Киев +5...+7;

Ужгород -1...+1;

Львов -1...+1;

Ивано-Франковск -1...+1;

Тернополь -1...+1;

Черновцы -1...+1;

Хмельницкий -1...+1;

Луцк -1...+1;

Ровно -1...+1;

Житомир +2...+4;

Винница +2...+4;

Одесса +15...+17;

Николаев +15...+17;

Херсон +15...+17;

Симферополь +15...+17;

Кропивницкий +11...+13;

Черкассы +9...+11;

Чернигов +5...+7;

Сумы +7...+9;

Полтава +11...+13;

Днепр +15...+17;

Запорожье +15...+17;

Донецк +15...+17;

Луганск +12...+14;

Харьков +13...+15.

Прогноз погоды на 23 ноября / Карта Укргидрометцентра

