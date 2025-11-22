Укр Рус
22 листопада, 14:57
На Заході випаде мокрий сніг, решту територій накриють дощі: прогноз погоди на 23 листопада

Тимур Єремьянц
Основні тези
  • 23 листопада у Західній Україні очікується мокрий сніг, ожеледь, та температура від -3 до +2 градусів.
  • На решті територій прогнозуються помірні дощі, з температурою вдень +11…+16 градусів, крім північних областей, де буде прохолодніше.

У неділю, 23 листопада, в Україні буде хмарно. Захід країни накриє мокрий сніг, а решту територій помірні дощі.

Про це пише 24 Канал із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Яку погоду чекати 23 листопада?

Синоптики пояснили, що в неділю в Україні буде хмарно.

У західних областях помірний, місцями значний мокрий сніг, на Закарпатті та Прикарпатті значний мокрий сніг; налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця; температура протягом доби від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла,
– написали в Укргідрометцентрі.

Там пояснили, що на решті територій, крім сходу та південного сходу, помірні дощі, а у Житомирській та Вінницькій областях з мокрим снігом.

Уночі та вранці у більшості центральних, Одеській та Миколаївській областях туман. Температура вночі +4…+9, вдень +11…+16, у північних областях вночі 0…+5, вдень +3…+8. Вітер північно-східний з переходом на південний, 5 – 10 метрів за секунду.

Якою буде температура в обласних центрах?

  • Київ +5...+7;

  • Ужгород -1...+1;

  • Львів -1...+1;

  • Івано-Франківськ -1...+1;

  • Тернопіль -1...+1;

  • Чернівці -1...+1;

  • Хмельницький -1...+1;

  • Луцьк -1...+1;

  • Рівне -1...+1;

  • Житомир +2...+4;

  • Вінниця +2...+4;

  • Одеса +15...+17;

  • Миколаїв +15...+17;

  • Херсон +15...+17;

  • Сімферополь +15...+17;

  • Кропивницький +11...+13;

  • Черкаси +9...+11;

  • Чернігів +5...+7;

  • Суми +7...+9;

  • Полтава +11...+13;

  • Дніпро +15...+17;

  • Запоріжжя +15...+17;

  • Донецьк +15...+17;

  • Луганськ +12...+14;

  • Харків +13...+15.

Прогноз погоди на 23 листопада / Карта Укргідрометцентру

Що про сніг в Україні писали раніше?

  • Нагадаємо, що 22 листопада синоптики попереджали про сніг у Львівській області. Вітер північний, 5 – 10 метрів за секунду. Температура повітря очікувалася від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла.

  • Перший сніг у Львові випав 21 листопада. Попри те, що здебільшого перші сніжинки танули в повітрі, ще не долітаючи до землі, поверхні все ж встигли вкритися тонким шаром снігу.

  • Раніше снігом вкрило Одесу. Для Одещини така рання зима – явище рідкісне, адже зазвичай холодний сезон починається пізніше, а температура залишається відносно м’якою.