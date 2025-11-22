На Заході випаде мокрий сніг, решту територій накриють дощі: прогноз погоди на 23 листопада
- 23 листопада у Західній Україні очікується мокрий сніг, ожеледь, та температура від -3 до +2 градусів.
- На решті територій прогнозуються помірні дощі, з температурою вдень +11…+16 градусів, крім північних областей, де буде прохолодніше.
У неділю, 23 листопада, в Україні буде хмарно. Захід країни накриє мокрий сніг, а решту територій помірні дощі.
Про це пише 24 Канал із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.
Яку погоду чекати 23 листопада?
Синоптики пояснили, що в неділю в Україні буде хмарно.
У західних областях помірний, місцями значний мокрий сніг, на Закарпатті та Прикарпатті значний мокрий сніг; налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця; температура протягом доби від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла,
– написали в Укргідрометцентрі.
Там пояснили, що на решті територій, крім сходу та південного сходу, помірні дощі, а у Житомирській та Вінницькій областях з мокрим снігом.
Уночі та вранці у більшості центральних, Одеській та Миколаївській областях туман. Температура вночі +4…+9, вдень +11…+16, у північних областях вночі 0…+5, вдень +3…+8. Вітер північно-східний з переходом на південний, 5 – 10 метрів за секунду.
Якою буде температура в обласних центрах?
Київ +5...+7;
Ужгород -1...+1;
Львів -1...+1;
Івано-Франківськ -1...+1;
Тернопіль -1...+1;
Чернівці -1...+1;
Хмельницький -1...+1;
Луцьк -1...+1;
Рівне -1...+1;
Житомир +2...+4;
Вінниця +2...+4;
Одеса +15...+17;
Миколаїв +15...+17;
Херсон +15...+17;
Сімферополь +15...+17;
Кропивницький +11...+13;
Черкаси +9...+11;
Чернігів +5...+7;
Суми +7...+9;
Полтава +11...+13;
Дніпро +15...+17;
Запоріжжя +15...+17;
Донецьк +15...+17;
Луганськ +12...+14;
Харків +13...+15.
Прогноз погоди на 23 листопада / Карта Укргідрометцентру
Що про сніг в Україні писали раніше?
Нагадаємо, що 22 листопада синоптики попереджали про сніг у Львівській області. Вітер північний, 5 – 10 метрів за секунду. Температура повітря очікувалася від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла.
Перший сніг у Львові випав 21 листопада. Попри те, що здебільшого перші сніжинки танули в повітрі, ще не долітаючи до землі, поверхні все ж встигли вкритися тонким шаром снігу.
Раніше снігом вкрило Одесу. Для Одещини така рання зима – явище рідкісне, адже зазвичай холодний сезон починається пізніше, а температура залишається відносно м’якою.