Однако несмотря на все, весна в очередной раз напомнит о себе, ведь местами воздух прогреется до +15 градусов. Жителям каких областей стоит прихватить с собой зонтик – передает 24 Канал.
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Погода в Украине
Синоптики прогнозируют, что небо над Украиной 24 марта будет облачное, однако с прояснениями. В части областей прогнозируют осадки – будет дождливо в западных и северных днем и в большинстве центральных и Одесской областях. На остальной территории без осадков.
Отмечается, что ветер в этот день южный с переходом в западных и северных областях на северо-западный. Его скорость – 5 – 10 метров в секунду.
По прогнозам метеорологов, температура ночью будет достигать 3 – 8 градусов тепла, в восточных, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской области и в Крыму около 0. Днем же столбики термометра будут достигать 7 – 12 градусов тепла. На юге и востоке страны воздух будет прогреваться до 15 градусов.
На высокогорье Карпат мокрый снег и дождь. Температура в течение суток 0 – 5 градусов выше нуля.
Погода на Киевщине
Синоптики прогнозируют в Киевской области облачную погоду с прояснениями – дождя избежать не удастся. Ветер южный с переходом на северо-западный, скорость – 5 – 10 метров в секунду.
Температура ночью в области не будет превышать 3 – 8 градусов тепла, днем будет достигать до 7 – 12 градусов. Непосредственно в столице ночью термометр будет показывать 6 – 8 градусов тепла, днем около 10 градусов.
Какая температура в областных центрах
- Киев +9...+11
- Ужгород +10...+12
- Львов +8...+10
- Ивано-Франковск +8...+10
- Тернополь +8...+10
- Черновцы +7...+9
- Хмельницкий +8...+10
- Луцк +8...+10
- Ровно +8...+10
- Житомир +8...+10
- Винница +9...+11
- Одесса +13...+15
- Николаев +12...+14
- Херсон +12...+14
- Симферополь +12...+14
- Кропивницкий +11...+13
- Черкассы +11...+13
- Чернигов +8...+10
- Сумы +8...+12
- Полтава +11...+13
- Днепр +11...+13
- Запорожье +12...+14
- Донецк +12...+14
- Луганск +11...+13
- Харьков +11...+13
Прогноз погоды на 24 марта 2024 года / Укргидрометцентр