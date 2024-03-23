Однако несмотря на все, весна в очередной раз напомнит о себе, ведь местами воздух прогреется до +15 градусов. Жителям каких областей стоит прихватить с собой зонтик – передает 24 Канал.

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Погода в Украине

Синоптики прогнозируют, что небо над Украиной 24 марта будет облачное, однако с прояснениями. В части областей прогнозируют осадки – будет дождливо в западных и северных днем и в большинстве центральных и Одесской областях. На остальной территории без осадков.

Отмечается, что ветер в этот день южный с переходом в западных и северных областях на северо-западный. Его скорость – 5 – 10 метров в секунду.

По прогнозам метеорологов, температура ночью будет достигать 3 – 8 градусов тепла, в восточных, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской области и в Крыму около 0. Днем же столбики термометра будут достигать 7 – 12 градусов тепла. На юге и востоке страны воздух будет прогреваться до 15 градусов.

На высокогорье Карпат мокрый снег и дождь. Температура в течение суток 0 – 5 градусов выше нуля.

Погода на Киевщине

Синоптики прогнозируют в Киевской области облачную погоду с прояснениями – дождя избежать не удастся. Ветер южный с переходом на северо-западный, скорость – 5 – 10 метров в секунду.

Температура ночью в области не будет превышать 3 – 8 градусов тепла, днем будет достигать до 7 – 12 градусов. Непосредственно в столице ночью термометр будет показывать 6 – 8 градусов тепла, днем около 10 градусов.

Какая температура в областных центрах

Киев +9...+11

Ужгород +10...+12

Львов +8...+10

Ивано-Франковск +8...+10

Тернополь +8...+10

Черновцы +7...+9

Хмельницкий +8...+10

Луцк +8...+10

Ровно +8...+10

Житомир +8...+10

Винница +9...+11

Одесса +13...+15

Николаев +12...+14

Херсон +12...+14

Симферополь +12...+14

Кропивницкий +11...+13

Черкассы +11...+13

Чернигов +8...+10

Сумы +8...+12

Полтава +11...+13

Днепр +11...+13

Запорожье +12...+14

Донецк +12...+14

Луганск +11...+13

Харьков +11...+13

Прогноз погоды на 24 марта 2024 года / Укргидрометцентр