Однак попри все, весна вкотре нагадає про себе, адже місцями повітря прогріється до +15 градусів. Жителям яких областей варто прихопити з собою парасольку – передає 24 Канал.
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Погода в Україні
Синоптики прогнозують, що небо над Україною 24 березня буде хмарне, проте з проясненнями. У частині областей прогнозують опади – дощитиме у західних й північних вдень і в більшості центральних та Одеській областях. На решті територій без опадів.
Зазначається, що вітер у цей день південний з переходом в західних і північних областях на північно-західний. Його швидкість – 5 – 10 метрів за секунду.
За прогнозами метеорологів, температура вночі сягатиме 3 – 8 градусів тепла, у східних, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській області та в Криму близько 0. Вдень же стовпчики термометра сягатимуть 7 – 12 градусів тепла. На півдні та сході країни повітря прогріватиметься аж до 15 градусів.
На високогір'ї Карпат мокрий сніг та дощ. Температура протягом доби 0 – 5 градусів вище нуля.
Погода на Київщині
Синоптики прогнозують у Київській області хмарну погоду з проясненням – дощу уникнути не вдасться. Вітер південний з переходом на північно-західний, швидкість – 5 – 10 метрів за секунду.
Температура вночі в області не перевищуватиме 3 – 8 градусів тепла, вдень сягатиме до 7 – 12 градусів. Безпосередньо у столиці вночі термометр показуватиме 6 – 8 градусів тепла, вдень близько 10 градусів.
Яка температура в обласних центрах
- Київ +9…+11
- Ужгород +10...+12
- Львів +8...+10
- Івано-Франківськ +8...+10
- Тернопіль +8...+10
- Чернівці +7...+9
- Хмельницький +8...+10
- Луцьк +8...+10
- Рівне +8...+10
- Житомир +8...+10
- Вінниця +9...+11
- Одеса +13...+15
- Миколаїв +12...+14
- Херсон +12...+14
- Сімферополь +12...+14
- Кропивницький +11...+13
- Черкаси +11...+13
- Чернігів +8...+10
- Суми +8...+12
- Полтава +11...+13
- Дніпро +11...+13
- Запоріжжя +12...+14
- Донецьк +12...+14
- Луганськ +11...+13
- Харків +11...+13
Прогноз погоди на 24 березня 2024 року / Укргідрометцентр