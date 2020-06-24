Погода в Украине в четверг, 25 июня, будет сухой и теплой во всех областях, но не на Западе. Гидрологическая ситуация остается сложной и опасной в Карпатах, на Прикарпатье и Буковине.

Наталья Диденко в фейсбуке сообщила, что большая часть Украины будет находиться в сухой погоде. Температура воздуха ожидается в пределах +26...+30 градусов, а на Западе Украины от +23 до +27 градусов.

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Жарче всего будет в Одесской, Николаевской и Херсонской областях – +28...+30 градусов. В Одесской области возможны периодические дожди. Самую холодный погоду обещают в Ивано-Франковской области – +22...+24 градуса.

Дожди и в дальнейшем будут омывать Закарпатье, Львовщину, Тернопольщину, Ивано-Франковщину, Хмельнитчину и Буковину.

Диденко предупреждает, что сейчас длительного сухого периода и полного прекращения осадков в западных областях ожидать не стоит.

В Киеве четверг обещает быть солнечным и теплым – без осадков, +28 градусов.

Прогноз погоды на четверг, 25 июня, в городах Украины:

Ужгород – +26...+28

Львов – +23...+25

Ивано-Франковск – +22...+24

Тернополь – +23...+25

Черновцы – +24...+26

Хмельницкий – +24...+26

Луцк – +25...+27

Ровно – +24...+26

Житомир – +26...+28

Винница – +25...+27

Одесса – +28...+30

Николаев – +28...+30

Херсон – +28...+30

Симферополь – +27...+29

Кропивницкий – +26...+28

Черкассы – +26...+28

Чернигов – +26...+28

Суммы – +26...+28

Полтава – +25...+27

Днепр – +27...+29

Запорожье – +28...+30

Донецк – +27...+29

Луганск – +26...+28

Харьков – +25...+27

Киев – +26...+28



Прогноз погоды на 25 июня от Укргидрометцентра