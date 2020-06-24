Прогноз погоды на 25 июня: дожди не отступают с Запада
Погода в Украине в четверг, 25 июня, будет сухой и теплой во всех областях, но не на Западе. Гидрологическая ситуация остается сложной и опасной в Карпатах, на Прикарпатье и Буковине.
Наталья Диденко в фейсбуке сообщила, что большая часть Украины будет находиться в сухой погоде. Температура воздуха ожидается в пределах +26...+30 градусов, а на Западе Украины от +23 до +27 градусов.
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Жарче всего будет в Одесской, Николаевской и Херсонской областях – +28...+30 градусов. В Одесской области возможны периодические дожди. Самую холодный погоду обещают в Ивано-Франковской области – +22...+24 градуса.
Дожди и в дальнейшем будут омывать Закарпатье, Львовщину, Тернопольщину, Ивано-Франковщину, Хмельнитчину и Буковину.
Диденко предупреждает, что сейчас длительного сухого периода и полного прекращения осадков в западных областях ожидать не стоит.
В Киеве четверг обещает быть солнечным и теплым – без осадков, +28 градусов.
Прогноз погоды на четверг, 25 июня, в городах Украины:
Ужгород – +26...+28
Львов – +23...+25
Ивано-Франковск – +22...+24
Тернополь – +23...+25
Черновцы – +24...+26
Хмельницкий – +24...+26
Луцк – +25...+27
Ровно – +24...+26
Житомир – +26...+28
Винница – +25...+27
Одесса – +28...+30
Николаев – +28...+30
Херсон – +28...+30
Симферополь – +27...+29
Кропивницкий – +26...+28
Черкассы – +26...+28
Чернигов – +26...+28
Суммы – +26...+28
Полтава – +25...+27
Днепр – +27...+29
Запорожье – +28...+30
Донецк – +27...+29
Луганск – +26...+28
Харьков – +25...+27
Киев – +26...+28