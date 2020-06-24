Погода в Україні у четвер, 25 червня, буде сухою та теплою в усіх областях, але не на Заході. Гідрологічна ситуація залишається складною і небезпечною у Карпатах, на Прикарпатті та Буковині.

Наталка Діденко у фейсбуці повідомила, що більша частина України перебуватиме у сухій погоді. Температура повітря очікується в межах +26…+30 градусів, а на Заході України від +23 до +27 градусів тепла.

Важливо Грози, шквали та град: в яких областях України чекати потужну негоду

Найспекотніше буде в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях – +28…+30 градусів. На Одещині можливі періодичні дощі. Найпрохолоднішу погоду обіцяють в Івано-Франківській області – +22…+24 градуси.

Дощі і надалі омиватимуть Закарпаття, Львівщину, Тернопільщину, Івано-Франківщину, Хмельниччину та Буковину.

Діденко попереджає, що наразі тривалого сухого періоду та повного припинення опадів у західних областях очікувати не варто.

У Києві четвер обіцяє бути сонячним та теплим – без опадів, +28 градусів тепла.

Прогноз погоди на четвер, 25 червня, у містах України:

Ужгород – +26…+28

Львів – +23…+25

Івано-Франківськ – +22…+24

Тернопіль – +23…+25

Чернівці – +24…+26

Хмельницький – +24…+26

Луцьк – +25…+27

Рівне – +24…+26

Житомир – +26…+28

Вінниця – +25…+27

Одеса – +28…+30

Миколаїв – +28…+30

Херсон – +28…+30

Сімферополь – +27…+29

Кропивницький – +26…+28

Черкаси – +26…+28

Чернігів – +26…+28

Суми – +26…+28

Полтава – +25…+27

Дніпро – +27…+29

Запоріжжя – +28…+30

Донецьк – +27…+29

Луганськ – +26…+28

Харків – +25…+27

Київ – +26…+28



Прогноз погоди на 25 червня від Укргідрометцентру