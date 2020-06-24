Прогноз погоди на 25 червня: дощі не відступають із Заходу
Погода в Україні у четвер, 25 червня, буде сухою та теплою в усіх областях, але не на Заході. Гідрологічна ситуація залишається складною і небезпечною у Карпатах, на Прикарпатті та Буковині.
Наталка Діденко у фейсбуці повідомила, що більша частина України перебуватиме у сухій погоді. Температура повітря очікується в межах +26…+30 градусів, а на Заході України від +23 до +27 градусів тепла.
Важливо Грози, шквали та град: в яких областях України чекати потужну негоду
Найспекотніше буде в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях – +28…+30 градусів. На Одещині можливі періодичні дощі. Найпрохолоднішу погоду обіцяють в Івано-Франківській області – +22…+24 градуси.
Дощі і надалі омиватимуть Закарпаття, Львівщину, Тернопільщину, Івано-Франківщину, Хмельниччину та Буковину.
Діденко попереджає, що наразі тривалого сухого періоду та повного припинення опадів у західних областях очікувати не варто.
У Києві четвер обіцяє бути сонячним та теплим – без опадів, +28 градусів тепла.
Прогноз погоди на четвер, 25 червня, у містах України:
Ужгород – +26…+28
Львів – +23…+25
Івано-Франківськ – +22…+24
Тернопіль – +23…+25
Чернівці – +24…+26
Хмельницький – +24…+26
Луцьк – +25…+27
Рівне – +24…+26
Житомир – +26…+28
Вінниця – +25…+27
Одеса – +28…+30
Миколаїв – +28…+30
Херсон – +28…+30
Сімферополь – +27…+29
Кропивницький – +26…+28
Черкаси – +26…+28
Чернігів – +26…+28
Суми – +26…+28
Полтава – +25…+27
Дніпро – +27…+29
Запоріжжя – +28…+30
Донецьк – +27…+29
Луганськ – +26…+28
Харків – +25…+27
Київ – +26…+28