Если говорить о восточных регионах, то жителям таких областей можно не беспокоиться из-за дождя, вместо этого наслаждаясь теплыми деньками. Там местами температура будет подниматься до 15 градусов.

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Погода в Украине

Синоптики прогнозируют, что 25 марта в Украине будет облачно с прояснениями. В большинстве южных, центральных областей умеренные, днем местами значительные дожди. Также будет дождливо и на Западе и Севере – однако немного меньше. Ночью местами возможно выпадение мокрого снега. Остальные территории обойдется без осадков.

Кроме этого, синоптики предупреждают, что в западных областях ночью и утром местами туман.

На большей части территорий ветер будет веять с южного направления, но с переходом на северный. Его скорость – 5 – 10 метров в секунду.

Температура ночью на большей части Украины будет колебаться в пределах 0 – 5 градусов тепла, а днем не будет превышать 5 – 10 градусов. Немного теплее будет в юго-восточной части – температурный режим будет в пределах 9 – 14 градусов.

Погода в Киевской области

Как и на большей части Украины, в Киевской области 25 марта будет облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Ветер преимущественно северный, со скоростью 5 – 10 метров в секунду.

Температура ночью не превышает 0 – 5 градусов тепла, днем будет достигать 5 – 10 градусов. Непосредственно в столице ночью будет 1-3 градусов выше нуля, а днем температура будет держаться на уровне 8 – 10 градусов.

Какая температура в областных центрах

Киев +8...+10

Ужгород +8...+10

Львов +7...+9

Ивано-Франковск +7...+9

Тернополь +7...+9

Черновцы +8...+10

Хмельницкий +7...+9

Луцк +7...+9

Ровно +7...+9

Житомир +7...+9

Винница +7...+9

Одесса +7...+9

Николаев +8...+10

Херсон +11...+13

Симферополь +12...+14

Кропивницкий +6...+8

Черкассы +6...+8

Чернигов +7...+9

Сумы +6...+8

Полтава +7...+9

Днепр +9...+11

Запорожье +11...+13

Донецк +11...+13

Луганск +11...+13

Харьков +10...+12