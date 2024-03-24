Если говорить о восточных регионах, то жителям таких областей можно не беспокоиться из-за дождя, вместо этого наслаждаясь теплыми деньками. Там местами температура будет подниматься до 15 градусов.
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Погода в Украине
Синоптики прогнозируют, что 25 марта в Украине будет облачно с прояснениями. В большинстве южных, центральных областей умеренные, днем местами значительные дожди. Также будет дождливо и на Западе и Севере – однако немного меньше. Ночью местами возможно выпадение мокрого снега. Остальные территории обойдется без осадков.
Кроме этого, синоптики предупреждают, что в западных областях ночью и утром местами туман.
На большей части территорий ветер будет веять с южного направления, но с переходом на северный. Его скорость – 5 – 10 метров в секунду.
Температура ночью на большей части Украины будет колебаться в пределах 0 – 5 градусов тепла, а днем не будет превышать 5 – 10 градусов. Немного теплее будет в юго-восточной части – температурный режим будет в пределах 9 – 14 градусов.
Погода в Киевской области
Как и на большей части Украины, в Киевской области 25 марта будет облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Ветер преимущественно северный, со скоростью 5 – 10 метров в секунду.
Температура ночью не превышает 0 – 5 градусов тепла, днем будет достигать 5 – 10 градусов. Непосредственно в столице ночью будет 1-3 градусов выше нуля, а днем температура будет держаться на уровне 8 – 10 градусов.
Какая температура в областных центрах
- Киев +8...+10
- Ужгород +8...+10
- Львов +7...+9
- Ивано-Франковск +7...+9
- Тернополь +7...+9
- Черновцы +8...+10
- Хмельницкий +7...+9
- Луцк +7...+9
- Ровно +7...+9
- Житомир +7...+9
- Винница +7...+9
- Одесса +7...+9
- Николаев +8...+10
- Херсон +11...+13
- Симферополь +12...+14
- Кропивницкий +6...+8
- Черкассы +6...+8
- Чернигов +7...+9
- Сумы +6...+8
- Полтава +7...+9
- Днепр +9...+11
- Запорожье +11...+13
- Донецк +11...+13
- Луганск +11...+13
- Харьков +10...+12
Прогноз погоды на 25 марта 2024 года / Укргидрометцентр