Так, в понедельник в большинстве областей пройдут дожди. Как долго они будут, передает 24 Канал.

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Где и как долго будут дожди

По прогнозу на картах Укргидрометцентра, 25 марта дожди накроют почти всю Украину. Однако, на Западе, Запорожье, Днепропетровской и Херсонской областях они будут небольшими. А на Луганщине, Донетчине и Харьковщине осадков пока не прогнозируют вообще.

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Ориентировочный прогноз погоды на 25 марта / Скриншот с Укргидрометцентра

Заметим, что будет дождливо и во вторник. Впрочем, на Западе и крайнем Востоке – без осадков.

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