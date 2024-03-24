Так, в понедельник в большинстве областей пройдут дожди. Как долго они будут, передает 24 Канал.
Узнайте уже сейчас Как долго будут морозы, когда придет теплая весна и будет ли снег в апреле: интервью с синоптиком
Где и как долго будут дожди
По прогнозу на картах Укргидрометцентра, 25 марта дожди накроют почти всю Украину. Однако, на Западе, Запорожье, Днепропетровской и Херсонской областях они будут небольшими. А на Луганщине, Донетчине и Харьковщине осадков пока не прогнозируют вообще.
Обратите внимание В Украине изменится погода: чего ждать до конца марта
Ориентировочный прогноз погоды на 25 марта / Скриншот с Укргидрометцентра
Заметим, что будет дождливо и во вторник. Впрочем, на Западе и крайнем Востоке – без осадков.
Смотрите также Будет ли снег в апреле в Украине
Какая будет погода на следующей неделе
- Ранее синоптик Укргидрометцентра рассказала, что в начале недели в Украине еще могут быть осадки. Однако, преимущественно дожди. Разве что на высокогорье Карпат возможен мокрый снег. Однако, заливов холода, которые бы побудили к снегу в Украине, синоптики уже не ожидают.
- Наталья Птуха отмечала, что где-то с 25 марта произойдет определенное изменение синоптической ситуации.
- Интересно, что хотя сейчас есть тенденция к потеплению, однако, нельзя говорить, что со следующей недели температура воздуха уже будет выше.
- Синоптик объяснила: "Если в понедельник изменится синоптическая ситуация, то может быть больше облаков и, соответственно, осадков. Поэтому, возможно, в дневные часы даже несколько меньше будет прогреваться воздух. Но надеемся, что уже таких заливов холода не будет, по крайней мере в ближайшей синоптической перспективе. Ну и, конечно, в соответствии с климатическими условиями".
- Также отметила, уже третья декада марта, поэтому, если и будут какие-то морозы или сильные заливы холода, – это уже немного аномально. Больших минусов уже не должно быть, и по прогнозам, они не ожидаются.