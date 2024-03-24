Так, у понеділок в більшості областей пройдуть дощі. Як довго вони будуть, передає 24 Канал.
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Де і як довго будуть дощі
За прогнозом на картах Укргідрометцентру, 25 березня дощі накриють майже всю Україну. Однак, на Заході, Запоріжжі, Дніпропетровщині та Херсонщині вони будуть невеликими. А на Луганщині, Донеччині та Харківщині опадів поки не прогнозують узагалі.
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Орієнтовний прогноз погоди на 25 березня / Скриншот з Укргідрометцентру
Зауважимо, що дощитиме й у вівторок. Втім, на Заході та крайньому Сході – без опадів.
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Яка буде погода наступного тижня
- Раніше синоптикиня Укргідрометцентру розповіла, що на початку тижня в Україні ще можуть бути опади. Однак, переважно дощі. Хіба що на високогір'ї Карпат можливий мокрий сніг. Однак, затоків холоду, які б спонукали до снігу в Україні, синоптики вже не очікують.
- Наталія Птуха зазначала, що десь з 25 березня відбудеться певна зміна синоптичної ситуації.
- Цікаво, що хоча наразі є тенденція до потепління, проте, не можна говорити, що з наступного тижня температура повітря вже буде вищою.
- Синоптикиня пояснила: "Якщо у понеділок зміниться синоптична ситуація, то може бути більше хмар і, відповідно, опадів. Тому, можливо, у денні години навіть дещо менше буде прогріватися повітря. Але сподіваємося, що вже таких затоків холоду не буде, принаймні в найближчій синоптичній перспективі. Ну і, звичайно, відповідно до кліматичних умов".
- Також зауважила, уже третя декада березня, тож, якщо і будуть якісь морози чи сильні затоки холоду, – це вже трохи аномально. Великих мінусів вже не повинно бути, і за прогнозами, вони не очікуються.