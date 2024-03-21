Як довго в Україні ще будуть дощі, снігопади, чи чекати посилення морозів, або ж нарешті прийде весняне потепління, чи можливий сніг ще навіть у квітні – в інтерв'ю 24 Каналу ексклюзивно розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.

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Лютий 2024-го був доволі-таки теплим. Чи можемо говорити про аномалії в погоді, і чи могло це вплинути на теперішні морози навесні?

Лютий, звичайно ж, був теплий у багатьох країнах Європи і не тільки, а й у північній півкулі. Він виявився аномально теплим місяцем взагалі за всю історію спостережень, особливо по середньомісячній температурі. Так само і для території України.

На багатьох метеостанціях наші фахівці перерахували, що дійсно, середньомісячна температура в лютому цього року виявилася подекуди навіть на 5 градусів вищою за кліматичну норму. Це дійсно є відчутним показником.

Та ми ще в лютому казали, що за це тепло ще може бути компенсація. І якраз її ми в березні трохи відчули. Добре, що не в таких масштабах, як у 2013 році – тоді були аж снігові замети.

Тепер більш м'яко, можна сказати, проходить березень. Без якихось аномальних відхилень. І навіть якщо є морози, то вони в межах норми.

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У частині областей України, зокрема на Заході, знову випав сніг. Чи буде він ще йти найближчими днями?

Хоч початок тижня був з опадами, переважно у вигляді мокрого снігу, а на Заході вночі подекуди й снігу, та надалі в Україні переважно буде дощ. Вночі ще з мокрим снігом. І в принципі вже у більшості східних областей і вночі на Київщині, Житомирщині буде вже без істотних опадів.

Тобто поступово ці фронтальні системи почнуть покидати територію України. Хоча ще трошки залишаться на Півдні, де може бути невеликий дощ. А 21 березня він може бути й у центральних, Хмельницькій, Житомирській і Київській областях. Знову ж таки – це невеликі опади, невеликий дощ. Хіба що вночі там може прориватися мокрий сніг. А решта території у нас вже без опадів.

Інтенсивність опадів знизиться починаючи з 22 березня і, скажімо так, вони охоплюватимуть все меншу й меншу територію. У більшості областей буде спокійна погода.

23 – 24 березня в Україні також будуть без опадів, лише невеликий дощ трошечки може падати в окупованому Криму та на півдні Одещини.

У Львові 18 березня випав сніг / Фото журналістів 24 Каналу

Якщо говорити про орієнтовні прогнози на 10 днів, опади вже не очікуються?

На початку наступного тижня можуть бути опади, але переважно рідкої фази – дощ. Тобто можливе проходження циклону, але наразі про це ще зарано говорити.

Десь 25 числа відбудеться певна зміна синоптичної ситуації. Та на цьому тижні інтенсивність опадів поступово буде спадати, а вихідні в Україні будуть доволі спокійні та весняні.

Дощ в Україні
Коли припиняться опади в Україні / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал

Тобто наступного тижня ще може йти мокрий сніг чи вже лише дощ?

З наступного тижня переважно буде дощ. Хіба що на високогір'ї Карпат ще, звичайно, може бути мокрий сніг.

Затоків холоду, які б спонукали до снігу, вже не очікуємо.

І температура також буде підвищуватися до понеділка. Тому зараз якраз-таки тенденція до підвищення температури, до весняної погоди.

Яка буде температура найближчими днями? Чи можливі ще морози, заморозки? І якщо так, то де саме?

По-перше, щодо заморозків. Наші агрометеорологи не випускали такої інформації, що морози "скасовуються" – тобто ми вже не прогнозуємо мороз, але прогнозуємо, що коли температура опуститься нижче нуля, то це будуть заморозки.

Заморозки – таке явище, коли температура нижче 0 і вона небезпечна для рослин під час вегетаційного періоду. Зараз рослини в більшості областей України тільки розпускаються, окрім, можливо, крайнього Півдня й Закарпаття – там вже більш активна вегетація.

Але в більшості областей все ж таки, якщо і буде найближчими днями температура нижче 0 градусів, то це ще буде просто мороз.

Але одразу зазначу, що в принципі у нас по температурі ще в середу вночі від +3 до -2 може бути. А потім вночі 0 – 6 градусів тепла вже до 24 – 25 числа.

Тобто близько 0 подекуди може бути. Це, переважно, Північний Схід. Але мінусових значень, у період з 21 по 25 березня, не очікуємо, як і того, що температура буде опускатися нижче.

Правда, мороз можливий ще в Карпатах, хоч і там вдень буде близько нуля.

У денні години в Україні, звичайно ж, плюсові температури – до +8 – + 12 градусів.

21 – 22 березня вдень буде +5 – +10 градусів, а 23 – 24 навіть до +15 градусів.

Поки що +15 – це максимум, який прогнозуєте, так?

Так, у цих межах.

погода в Україні
Коли буде потепління / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал

А це буде різка зміна погоди, чи потепління буде поступовим, і вже з наступного тижня будуть стабільно вищі температурні показники?

Ні, ми не можемо говорити, що з наступного тижня будуть вищі чи набагато вищі показники. Якщо у понеділок зміниться синоптична ситуація, то може бути більше хмар і, відповідно, опадів.

Тому, можливо, у денні години навіть дещо менше буде прогріватися повітря. Але сподіваємося, що вже таких затоків холоду не буде, принаймні в найближчій синоптичній перспективі. Ну і, звичайно, відповідно до кліматичних умов.

Усе ж таки вже третя декада березня: якщо і будуть якісь морози чи сильні затоки холоду, то це вже буде трохи аномально. А зараз вже не повинно бути аж таких сильних морозів.

Тож поки цих морозів не очікується?

Так, за прогнозами зараз у нас не очікуються морози.

морози в Україні
Сильних морозів уже не буде / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал

Минулого року в частині областей сніг йшов навіть у квітні. Чи аномально для України, що він йде так пізно – у другий місяць весни? І чи можливе повторення цього року?

Чимось таким аномальним ми це назвати не можемо. Так, інколи буває, просто не часто.

Але на наших широтах у квітні подекуди можуть випадати й опади у вигляді мокрого снігу. Звичайно ж, це дуже короткотривалий процес. Переважно упродовж доби все розтане, якщо на дворі квітень. Адже в цей період якщо й можливі, то дуже мінливі і стрімкі процеси.

Але одразу зараз сказати, чи може таке бути в цьому році, ми поки що не можемо. Тому що це ще дуже зарано. Такі процеси відстежуються вже в більш локальних масштабах на кілька діб, принаймні на тиждень. У найближчій перспективі таких процесів точно не буде.