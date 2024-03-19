Синоптики прогнозували, що 19 березня у західних регіонах випаде мокрий сніг. До того ж цього дня очікується доволі низька середньодобова температура – до 6 градусів вище нуля на Заході.

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Сніг у березні

На Волині, у Житомирській, Хмельницькій, Рівненській, Вінницькій, Львівській та низці інших областей ранок знову розпочався зі сніжної погоди.

В Україну знову навідався сніг: дивіться відео

У мережі поділилися кадрами снігопадів посеред весни.

Як засніжило у Волинській області: дивіться відео

Засніжило навіть на Півдні – опади випали навіть в Одеській області. Попри плюсову температуру на півдні України, сніг не тане та продовжує засипати деякі населені пункти регіону.

Сніг випав і в Одеській області: дивіться відео

У Тернопільській ОВА розповіли, що з ночі на дорогах працює 30 одиниць спецтехніки – снігоприбиральних спецмашин та навантажувачів. Перш за все обслуговуються стратегічні автошляхи та маршрути з високою інтенсивністю руху, де спостерігаються опади.

Інтенсивні опади у вигляді мокрого снігу у поєднанні з морозом повернулися на Тернопільщину близько 6 години ранку. Щоб забезпечити проїзд, на автошляхи державного значення виїхала спецтехніка підрядних організацій,

– повідомила влада.

Ситуація на дорогах Тернопільської області: дивіться відео

Повідомляється, що ситуація на шляхах стабільна. Однак через ускладнення погодних умов містян просять за можливості не користуватися власним авто та надавати перевагу громадському транспорту.

У деяких регіонах сніг особливо лапатий / Марія Рекрутяк, Muckachevo.net

Скільки триватиме холод

Як зазначають синоптики, така погода протримається принаймні кілька днів. Цього тижня в більшості областей пройдуть дощі та мокрий сніг. Місцями також можливі тумани. Загалом температурне тло лишатиметься високим, за винятком перших днів тижня.

У середу опади пройдуть у центральних, західних та місцями північних областях. Тим часом на Півдні та Сході переважно сухо. У Карпатах очікується значний сніг та мокрий сніг. У західних областях подекуди налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця.

Втім, уже з четверга морози, за попереднім прогнозом, не очікуються. Ба більше, на вихідних вночі 1 – 7 тепла, вдень 8 – 13. У неділю на Півдні, Сході та в центральній частині подекуди навіть до +17 градусів.