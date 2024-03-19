Так, 18 березня у Львові засніжило. Як довго ще будуть морози та сніг в Україні, з посиланням на синоптиків, пише 24 Канал.

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Скільки ще буде сніг і мороз в Україні

Ігор Кібальчич писав, що цього тижня в більшості областей пройдуть дощі та мокрий сніг. Місцями також можливі тумани.

Період нестійкої та вологої погоди очікується через переміщення атмосферних фронтів на територію України, а ще під впливом висотного циклону.

Практично щодня спостерігатимуться дощі, у північних та західних областях часом мокрий сніг. Температурне тло залишиться високим, проте на початку тижня незначне похолодання охопить західні області країни,

– зазначав синоптик.

Зауважимо, Кібальчич детальний розповів, якою буде погода упродовж 18 – 24 березня. Так-от, за його прогнозом, у вівторок пройдуть опади у вигляді дощу, мряки та мокрого снігу. На дорогах Заходу подекуди ожеледиця.

Цікаво, що мороз знову ж таки очікується лише в західних областях. Так, вночі там від -4 до +1 градуса.

У середу опади пройдуть у центральних, західних та місцями північних областях. Тим часом на Півдні та Сході переважно сухо.

У Карпатах очікується значний сніг та мокрий сніг. У західних областях подекуди налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця,

– попередив Кібальчич.

Додав, що на Заході знову найпрохолодніше. Так, вночі від -2 до +3 градусів.

Втім, уже з четверга морози, за попереднім прогнозом синоптика, поки не очікуються. Ба більше, на вихідних вночі 1 – 7 тепла, вдень 8 – 13. У неділю на Півдні, Сході та в центральній частині подекуди навіть до +17 градусів.

А мокрий сніг ще подекуди може пройти 21 березня в південних і південно-східних областях. Далі ж в Україні очікуються тільки дощі.

Зауважимо, що за орієнтовним прогнозом на картах Укргідрометцентру, з 21 березня в Україні вже без снігу та морозу.