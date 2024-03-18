Якої погоди чекати упродовж 18 – 24 березня, спрогнозував синоптик. Ігор Кібальчич зауважив, що дощитиме практично щодня.
До речі Де буде значне похолодання, дощ, помірний сніг: прогноз погоди на 18 березня
Яка погода в Україні
В Україні очікується період нестійкої та вологої погоди. Усе через переміщення на територію нашої держави атмосферних фронтів, а також під впливом висотного циклону.
Практично щодня спостерігатимуться дощі, у північних та західних областях часом мокрий сніг. Температурне тло залишиться високим, проте на початку тижня незначне похолодання охопить західні області країни,
– підкреслив Кібальчич.
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Детальний прогноз на тиждень
- У понеділок на Заході сніг і мокрий сніг, на решті території – дощі, у центральних областях подекуди значні. На Лівобережжі можливий туман. Вітер південний, з переходом на північно-західний, 5 – 10 метрів на секунду. Вночі 2 – 7 тепла, вдень до +12. Однак, у західних областях вночі від 3 морозу до 2 тепла, вдень лише 0 – 5 тепла.
- У вівторок, 19 березня, в більшості областей пройдуть опади у вигляді дощу, мряки та мокрого снігу. Подекуди ймовірний туман. На дорогах Заходу подекуди ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду. Вночі в Україні 1 – 6 тепла, вдень 6 – 11. Проте на Заході ще від -4 до +1, вдень 1 – 6.
- У середу опади очікуються в центральних, західних і місцями північних областях. На Півдні та Сході ж переважно сухо. У Карпатах значний сніг та мокрий сніг. Також на Заході подекуди налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця. Вітер східний, північно-східний, 5 – 10 метрів на секунду. Вночі 1 – 6 тепла, вдень до +11. На Заході знову найпрохолодніше, зокрема від -3 до +3 та 1 – 6 градусів тепла відповідно.
- У четвер, 21 березня, на Півдні та Південному Заході знову пройдуть дощі, подекуди з мокрим снігом, на решті території країни без істотних опадів. Вітер східної чверті, 5 – 10 метрів на секунду. Вночі 1 – 6 тепла, вдень 7 – 12 градусів.
- У п'ятницю вже без істотних опадів, тільки ввечері на Волині пройде невеликий дощ. Вночі та вранці місцями тумани. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду. Вночі 1 – 6, вдень до +12.
- У суботу на Заході та Півночі пройдуть дощі, на решті України без істотних опадів. Вітер південно-західний, 7 – 12 метрів на секунду. Температура повітря вночі 2 – 7, вдень 8 – 13 березня.
- У неділю дощова погода збережеться на Заході та Півночі. У Карпатах очікується мокрий сніг та дощ. У решті областей без істотних опадів. Вітер південно-західний, 7 – 12 метрів на секунду. Вночі 2 – 7 тепла, вдень до +13. Однак, на Півдні, у центральних і східних областях подекуди до +17.