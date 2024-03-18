Какой погоды ждать в течение 18 – 24 марта, спрогнозировал синоптик. Игорь Кибальчич отметил, что дождь будет идти практически ежедневно.
Кстати Где будет значительное похолодание, дождь, умеренный снег: прогноз погоды на 18 марта
Какая погода в Украине
В Украине ожидается период неустойчивой и влажной погоды. Все из-за перемещения на территорию нашего государства атмосферных фронтов, а также под влиянием высотного циклона.
Практически ежедневно будут наблюдаться дожди, в северных и западных областях временами мокрый снег. Температурный фон останется высоким, однако в начале недели незначительное похолодание охватит западные области страны,
– подчеркнул Кибальчич.
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Детальный прогноз на неделю
- В понедельник на Западе снег и мокрый снег, на остальной территории – дожди, в центральных областях местами значительные. На Левобережье возможен туман. Ветер южный, с переходом на северо-западный, 5 – 10 метров в секунду. Ночью 2 – 7 тепла, днем до +12. Однако, в западных областях ночью от 3 мороза до 2 тепла, днем лишь 0 – 5 тепла.
- Во вторник, 19 марта, в большинстве областей пройдут осадки в виде дождя, мороси и мокрого снега. Кое-где вероятен туман. На дорогах Запада местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду. Ночью в Украине 1 – 6 тепла, днем 6 – 11. Однако на Западе еще от -4 до +1, днем 1 – 6.
- В среду осадки ожидаются в центральных, западных и местами северных областях. На Юге и Востоке же преимущественно сухо. В Карпатах значительный снег и мокрый снег. Также на Западе местами налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Ветер восточный, северо-восточный, 5 – 10 метров в секунду. Ночью 1 – 6 тепла, днем до +11. На Западе снова прохладнее, в частности от -3 до +3 и 1 – 6 градусов тепла соответственно.
- В четверг, 21 марта, на Юге и Юго-Западе снова пройдут дожди, местами с мокрым снегом, на остальной территории страны без существенных осадков. Ветер восточной четверти, 5 – 10 метров на секунду. Ночью 1 – 6 тепла, днем 7 – 12 градусов.
- В пятницу уже без существенных осадков, только вечером на Волыни пройдет небольшой дождь. Ночью и утром местами туманы. Ветер переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду. Ночью 1 – 6, днем до +12.
- В субботу на Западе и Севере пройдут дожди, на остальной Украине без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7 – 12 метров на секунду. Температура воздуха ночью 2 – 7, днем 8 – 13 марта.
- В воскресенье дождливая погода сохранится на Западе и Севере. В Карпатах ожидается мокрый снег и дождь. В остальных областях без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7 – 12 метров в секунду. Ночью 2 – 7 тепла, днем до +13. Однако, на Юге, в центральных и восточных областях местами до +17.