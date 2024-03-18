Какой погоды ждать в течение 18 – 24 марта, спрогнозировал синоптик. Игорь Кибальчич отметил, что дождь будет идти практически ежедневно.

Кстати Где будет значительное похолодание, дождь, умеренный снег: прогноз погоды на 18 марта

Какая погода в Украине

В Украине ожидается период неустойчивой и влажной погоды. Все из-за перемещения на территорию нашего государства атмосферных фронтов, а также под влиянием высотного циклона.

Практически ежедневно будут наблюдаться дожди, в северных и западных областях временами мокрый снег. Температурный фон останется высоким, однако в начале недели незначительное похолодание охватит западные области страны,

– подчеркнул Кибальчич.

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Детальный прогноз на неделю