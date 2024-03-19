Синоптики прогнозировали, что 19 марта в западных регионах выпадет мокрый снег. Кроме этого, в этот день ожидается довольно низкая среднесуточная температура – до 6 градусов выше нуля на Западе.

Смотрите также Зима напомнила о себе: во Львове посреди марта выпал снег

Снег в марте

На Волыни, в Житомирской, Хмельницкой, Ровенской, Винницкой, Львовской и ряде других областей утро снова началось со снежной погоды.

В Украину снова наведался снег: смотрите видео

В сети поделились кадрами снегопадов посреди весны.

Как заснежило в Волынской области: смотрите видео

Заснежило даже на Юге – осадки выпали даже в Одесской области. Несмотря на плюсовую температуру на юге Украины, снег не тает и продолжает засыпать некоторые населенные пункты региона.

Снег выпал и в Одесской области: смотрите видео

В Тернопольской ОВА рассказали, что с ночи на дорогах работает 30 единиц спецтехники – снегоуборочных спецмашин и погрузчиков. Прежде всего обслуживаются стратегические автодороги и маршруты с высокой интенсивностью движения, где наблюдаются осадки.

Интенсивные осадки в виде мокрого снега в сочетании с морозом вернулись на Тернопольщину около 6 часов утра. Чтобы обеспечить проезд, на автодороги государственного значения выехала спецтехника подрядных организаций,

– сообщила власть.

Ситуация на дорогах Тернопольской области: смотрите видео

Сообщается, что ситуация на дорогах стабильная. Однако из-за осложнения погодных условий горожан просят по возможности не пользоваться собственным авто и отдавать предпочтение общественному транспорту.

В некоторых регионах снег особенно лапатый / Мария Рекрутяк, Muckachevo.net

Сколько продлится холод

Как отмечают синоптики, такая погода продержится по крайней мере несколько дней. На этой неделе в большинстве областей пройдут дожди и мокрый снег. Местами также возможны туманы. В целом температурный фон будет оставаться высоким, за исключением первых дней недели.

В среду осадки пройдут в центральных, западных и местами северных областях. Между тем на Юге и Востоке преимущественно сухо. В Карпатах ожидается значительный снег и мокрый снег. В западных областях местами налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.

Впрочем, уже с четверга морозы, по предварительному прогнозу, не ожидаются. Более того, на выходных ночью 1 – 7 тепла, днем 8 – 13. В воскресенье на Юге, Востоке и в центральной части местами даже до +17 градусов.