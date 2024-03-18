Небольшой мокрый снег прогнозируют синоптики не только на Львовщине, но и других западных и части центральных областей. Зима о себе напомнит и в Киеве – там также ожидается небольшой снег, сообщает 24 Канал.

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Во Львове наснежило

Зима решила напомнить о себе и принесла небольшой снег в Украину. Так, наснежило в западных областях, в частности – во Львове. И хотя днем температура воздуха будет достигать до +3, однако вечером и ночью столбики термометров опустятся до 0, а местами – и до -3. Из-за этого на дорогах может возникнуть гололедица.

Во Львове выпал снег / Фото журналистов 24 Канала

Депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич призвал водителей быть крайне осмотрительными. Некоторые могли уже "переобуться" на летние автошины, поэтому стоит соблюдать дистанцию на дорогах.

Внимание – Львовскую область наснежило. Кто успел переобуться на летнюю резину – будьте осторожны и не подвергайте других опасности, соблюдайте дистанцию и зимнюю манеру езды (спокойной и плавной),

– призвал Зинкевич.

Как прогнозируют синоптики, мокрый снег ожидается и во вторник, 19 марта. В частности, дождь с мокрым снегом прогнозируют во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой, Ровненской, Волынской, Житомирской и Винницкой областях. На остальной территории страны также будут осадки – небольшой дождь.

Киев припорошило снегом

На днях напоминала о себе зима и в столице. Так, 13 марта в Киеве и области выпал снег. Осадки были обильными, и на земле даже образовался покров. Поэтому киевские коммунальные службы начали расчищать дороги. Кроме того, на дорогах образовалась гололедица.

Выпал весенний снег 12 – 13 марта и в Кировоградской, Черкасской и Львовской областях.

Когда ожидать потепления

Как прогнозируют синоптики, уже 20 марта осадки станут меньше и будет незначительное потепление. Улучшится погода и 21 марта – согласно прогнозу метеорологов, местами будет переменная облачность и потепление до 14 градусов.

Впрочем, уже 22 марта Запад Украины снова накроют небольшие дожди.