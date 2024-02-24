Несколько прохладнее погода, по-прежнему, будет сохраняться в восточных регионах нашей страны. На Западе же отметки термометра будут подниматься до 15 градусов выше нуля – как будто настоящая весна.
Смотрите также Будет тепло или еще врежет сильный мороз: как удивит погода в конце февраля
Погода по Украине
Синоптики прогнозируют, что 25 февраля преимущественно будет без осадков, только в западных, Житомирской, Винницкой, днем и в Киевской, Черниговской местами небольшой дождь. В то же время ветер юго-восточный, скорость будет достигать 7 – 12 метров в секунду. Также на Левобережье отдельные порывы до 15 – 20 метров в секунду.
Синоптики прогнозируют на большей части Украины теплую погоду – за исключением Востока. Температура в восточной части ночью не будет превышать 0 – 5 градусов мороза, днем потепление только до 1 – 7 градусов тепла.
На остальной территории ночью 0 – 8 градусов тепла, днем термометр будет радовать отметками от 4 – 11 градусов выше нуля. В то же время в воскресенье на Закарпатье, Прикарпатье и юге Одесской области до 15 градусов тепла.
Дневная температура в областных центрах
- Киев – +8...+10
- Ужгород – +12...+14
- Львов – +12...+14
- Ивано-Франковск – +10...+12
- Тернополь – +11...+13
- Черновцы – +12...+14
- Хмельницкий – +10...+12
- Луцк – +11...+13
- Ровно – +11...+13
- Житомир – +9...+11
- Винница – +10...+12
- Одесса – +9...+11
- Николаев – +8...+10
- Херсон – +8...+10
- Симферополь – +13...+15
- Кропивницкий – +8...+10
- Черкассы – +8...+10
- Чернигов – +6...+8
- Сумы – +5...+7
- Полтава – +7...+9
- Днепр – +7...+9
- Запорожье – +5...+7
- Донецк – +5...+7
- Луганск – +3...+5
- Харьков – +5...+7
Прогноз погоды в Украине на 24 февраля / Карта Укргидрометцентра