Несколько прохладнее погода, по-прежнему, будет сохраняться в восточных регионах нашей страны. На Западе же отметки термометра будут подниматься до 15 градусов выше нуля – как будто настоящая весна.

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Погода по Украине

Синоптики прогнозируют, что 25 февраля преимущественно будет без осадков, только в западных, Житомирской, Винницкой, днем и в Киевской, Черниговской местами небольшой дождь. В то же время ветер юго-восточный, скорость будет достигать 7 – 12 метров в секунду. Также на Левобережье отдельные порывы до 15 – 20 метров в секунду.

Синоптики прогнозируют на большей части Украины теплую погоду – за исключением Востока. Температура в восточной части ночью не будет превышать 0 – 5 градусов мороза, днем потепление только до 1 – 7 градусов тепла.

На остальной территории ночью 0 – 8 градусов тепла, днем термометр будет радовать отметками от 4 – 11 градусов выше нуля. В то же время в воскресенье на Закарпатье, Прикарпатье и юге Одесской области до 15 градусов тепла.

Дневная температура в областных центрах

Киев – +8...+10

Ужгород – +12...+14

Львов – +12...+14

Ивано-Франковск – +10...+12

Тернополь – +11...+13

Черновцы – +12...+14

Хмельницкий – +10...+12

Луцк – +11...+13

Ровно – +11...+13

Житомир – +9...+11

Винница – +10...+12

Одесса – +9...+11

Николаев – +8...+10

Херсон – +8...+10

Симферополь – +13...+15

Кропивницкий – +8...+10

Черкассы – +8...+10

Чернигов – +6...+8

Сумы – +5...+7

Полтава – +7...+9

Днепр – +7...+9

Запорожье – +5...+7

Донецк – +5...+7

Луганск – +3...+5

Харьков – +5...+7