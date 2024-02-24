Дещо прохолодніша погода, як і раніше, зберігатиметься у східних регіонах нашої країни. На Заході ж позначки термометра підійматимуться аж до 15 градусів вище нуля – неначе справжня весна.

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Погода по Україні

Синоптики прогнозують, що 25 лютого переважно буде без опадів, лише у західних, Житомирській, Вінницькій, вдень і в Київській, Чернігівській місцями невеликий дощ. Водночас вітер південно-східний, швидкість сягатиме 7 – 12 метрів за секунду. Також на Лівобережжі окремі пориви до 15 – 20 метрів за секунду.

Синоптики прогнозують на переважній частині України теплу погоду – за винятком Сходу. Температура у східній частині вночі не перевищуватиме 0 – 5 градусів морозу, вдень потепління лишень до 1 – 7 градусів тепла.

На решті території вночі 0 – 8 градусів тепла, вдень термометр радуватиме позначками від 4 – 11 градусів вище нуля. Водночас у неділю на Закарпатті, Прикарпатті та півдні Одещини до 15 градусів тепла.

Денна температура в обласних центрах

Київ – +8…+10

Ужгород – +12…+14

Львів – +12…+14

Івано-Франківськ – +10…+12

Тернопіль – +11…+13

Чернівці – +12…+14

Хмельницький – +10…+12

Луцьк – +11…+13

Рівне – +11…+13

Житомир – +9…+11

Вінниця – +10…+12

Одеса – +9…+11

Миколаїв – +8…+10

Херсон – +8…+10

Сімферополь – +13…+15

Кропивницький – +8…+10

Черкаси – +8…+10

Чернігів – +6…+8

Суми – +5…+7

Полтава – +7…+9

Дніпро – +7…+9

Запоріжжя – +5…+7

Донецьк – +5…+7

Луганськ – +3…+5

Харків – +5…+7