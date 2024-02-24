Дещо прохолодніша погода, як і раніше, зберігатиметься у східних регіонах нашої країни. На Заході ж позначки термометра підійматимуться аж до 15 градусів вище нуля – неначе справжня весна.

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Погода по Україні

Синоптики прогнозують, що 25 лютого переважно буде без опадів, лише у західних, Житомирській, Вінницькій, вдень і в Київській, Чернігівській місцями невеликий дощ. Водночас вітер південно-східний, швидкість сягатиме 7 – 12 метрів за секунду. Також на Лівобережжі окремі пориви до 15 – 20 метрів за секунду.

Синоптики прогнозують на переважній частині України теплу погоду – за винятком Сходу. Температура у східній частині вночі не перевищуватиме 0 – 5 градусів морозу, вдень потепління лишень до 1 – 7 градусів тепла.

На решті території вночі 0 – 8 градусів тепла, вдень термометр радуватиме позначками від 4 – 11 градусів вище нуля. Водночас у неділю на Закарпатті, Прикарпатті та півдні Одещини до 15 градусів тепла.

Денна температура в обласних центрах

  • Київ – +8…+10
  • Ужгород – +12…+14
  • Львів – +12…+14
  • Івано-Франківськ – +10…+12
  • Тернопіль – +11…+13
  • Чернівці – +12…+14
  • Хмельницький – +10…+12
  • Луцьк – +11…+13
  • Рівне – +11…+13
  • Житомир – +9…+11
  • Вінниця – +10…+12
  • Одеса – +9…+11
  • Миколаїв – +8…+10
  • Херсон – +8…+10
  • Сімферополь – +13…+15
  • Кропивницький – +8…+10
  • Черкаси – +8…+10
  • Чернігів – +6…+8
  • Суми – +5…+7
  • Полтава – +7…+9
  • Дніпро – +7…+9
  • Запоріжжя – +5…+7
  • Донецьк – +5…+7
  • Луганськ – +3…+5
  • Харків – +5…+7

Прогноз погоди в Україні на 24 лютого / Карта Укргідрометцентру