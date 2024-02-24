Яка буде погода в останні зимові дні, чи затримається тепло, або ж несподівано знову вріже мороз, передає 24 Канал.
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Чи будуть ще сильні морози
У наступні три доби, 24 – 26 лютого, в Україні буде переважно без опадів. Втім, жителям західних областей перед виходом навулицю краще прихопити з собою парасольку. Можливий невеликий дощ.
Вітер буде південно-східний, 7 – 12 метрів на секунду. Однак, у суботу в Карпатах, вдень також і в центральних, більшості північних та Одеській областях пориви 15 – 20 метрів на секунду.
Температура вночі 1 – 7 тепла, вдень 6 – 13, на Прикарпатті, Одещині та в Криму до 15 тепла. У східних, Сумській, Полтавській та Запорізькій областях вночі від 2 тепла до 4 морозу, вдень 2 – 9 градусів тепла,
– зазначили в Укргідрометцентрі.
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Прогноз погоди на 24 лютого / Скриншот з Укргідрометцентру
Зауважимо, що за орієнтовним прогнозом на картах, сильні морози в Україні вже не очікується. Ймовірно, температура не впаде навіть до -10 градусів.
Так, вночі 27 лютого температура дещо знизиться. Зокрема, на Сході очікується до -4 градусів. Такі показники очікуються і 28-го. Однак, вдень в Україні пригріє до +15 градусів.
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Орієнтовний прогноз погоди на 28 лютого / Скриншот з Укргідрометцентру
Чи можливі морози цієї весни
- Раніше Віра Балабух розповіла, очікується, що середня за сезон температура буде дещо вищою за кліматичну норму. Зокрема, на 1 – 2 градуси.
- Водночас кліматологиця наголосила, це зовсім не означає, що заморозців цієї весни не буде взагалі.
- Експертка додала, що арктичні вторгнення все ж можливі.
- Також при мінусовій температурі можливий сніг.