На переважній частині України температура перевищуватиме 10 градусів вище нуля – а місцями і понад. У повітрі вже відчуватиметься скоре наближення справжніх весняних деньків.
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Прогноз погоди в Україні
Погода 24 лютого буде малохмарною та практично без опадів. Дощі можливі лише на крайньому заході країни – однак зовсім невеликі. При цьому вітер буде помірний, віятиме з південно-східного напрямку зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду, в Карпатах, вдень також у центральних, більшості північних та Одеській областях пориви 15 – 20 метрів за секунду.
Окрім цього синоптики прогнозують теплу погоду. Температура вночі сягатиме 2 – 7 градусів вище нуля тепла, вдень триматиметься позначок 8 – 13 градусів. Водночас на Прикарпатті, Одещині та в Криму потепління може сягати до 15 градусів тепла. У східних, Сумській, Полтавській та Запорізькій областях вночі від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу, вдень також прохолодніше – 4 – 9 градусів тепла.
Денна температура в обласних центрах
- Київ – +10…+12
- Ужгород – +11…+13
- Львів – +11…+13
- Івано-Франківськ – +12…+14
- Тернопіль – +10…+12
- Чернівці – +12…+14
- Хмельницький – +10…+12
- Луцьк – +11…+13
- Рівне – +10…+12
- Житомир – +10…+12
- Вінниця – +12…+14
- Одеса – +8…+10
- Миколаїв – +10…+12
- Херсон – +10…+12
- Сімферополь – +13…+15
- Кропивницький – +9…+11
- Черкаси – +10…+12
- Чернігів – +9…+11
- Суми – +6…+8
- Полтава – +6…+8
- Дніпро – +9…+11
- Запоріжжя – +7…+9
- Донецьк – +6…+8
- Луганськ – +4…+6
- Харків – +5…+7
Прогноз погоди в Україні на 24 лютого / Карта Укргідрометцентру