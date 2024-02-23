Коли чекати підвищення температури, де буде найтепліше найближчим часом, з посиланням на синоптиків, пише 24 Канал.
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Потепління в Україні
Упродовж п'ятниці – неділі в Україні буде переважно без опадів. Втім, на Закарпатті пройдуть дощі, у Карпатах – з мокрим снігом.
Прогноз погоди на 23 лютого / Скриншот з Укргідрометцентру
Вітер буде південного, південно-східного напрямку, 7 – 12 метрів на секунду. Однак, 23 лютого в Карпатах, вдень подекуди в більшості південних, центральних, Чернігівській і Сумській областях пориви 15 – 20 метрів на секунду.
Температура на Сході та Північному Сході країни вночі від 1 тепла до 4 морозу, вдень 2 – 8 тепла. На решті території вночі 0 – 6 тепла, вдень 6 – 12. У вихідні на Закарпатті, Прикарпатті, півдні Одещини та в Криму до +15 градусів,
– зазначили синоптики.
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Орієнтовний прогноз погоди на 25 лютого / Скриншот з Укргідрометцентру
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Коли буде метеорологічна весна
- На це питання напередодні відповіла синоптикиня Укргідрометцентру. Наталія Птуха зауважила, агрометеорологи кажуть, що вже почався період передвесіння.
- Експертка додала, що настання метеорологічної весни синоптики поки не фіксують. Пояснила, що для цього середня добова температура має переважати 0 градусів упродовж кількох діб поспіль на конкретній метеостанції.
- "Але, як кажуть наші агрометеорологи, вже розпочався період передвесіння — так вони його описують", – зауважила Птуха.
- Зауважимо, раніше кліматологиня Віра Балабух прогнозувала, що середня за сезон температура буде дещо вищою за кліматичну норму. Втім, арктичні вторгнення що ймовірні. Тож можливі, як і заморозки, так і сніг.