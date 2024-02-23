Коли чекати підвищення температури, де буде найтепліше найближчим часом, з посиланням на синоптиків, пише 24 Канал.

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Потепління в Україні

Упродовж п'ятниці – неділі в Україні буде переважно без опадів. Втім, на Закарпатті пройдуть дощі, у Карпатах – з мокрим снігом.

Прогноз погоди на 23 лютого / Скриншот з Укргідрометцентру

Вітер буде південного, південно-східного напрямку, 7 – 12 метрів на секунду. Однак, 23 лютого в Карпатах, вдень подекуди в більшості південних, центральних, Чернігівській і Сумській областях пориви 15 – 20 метрів на секунду.

Температура на Сході та Північному Сході країни вночі від 1 тепла до 4 морозу, вдень 2 – 8 тепла. На решті території вночі 0 – 6 тепла, вдень 6 – 12. У вихідні на Закарпатті, Прикарпатті, півдні Одещини та в Криму до +15 градусів,

– зазначили синоптики.

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Орієнтовний прогноз погоди на 25 лютого / Скриншот з Укргідрометцентру

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