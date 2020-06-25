Погода в Украине в пятницу, 26 июня, будет преимущественно сухой и теплой, но не на Западе. В Карпатском регионе вновь предупреждают о грозах, граде и шквальном ветре 15–20 метров в секунду.

Температура воздуха поднимется до +26...+32 градусов. На Западе свежее – от +24 до +28 градусов. Об этом предупреждает Укргидрометцентр.

Актуально На Прикарпатье тонут несколько сел, эпицентр паводка сместился

Теплее всего будет на Юге. В частности, на Одесщине, Николаевщине и Херсонщине столбики термометра поднимутся до +29...+32 градусов.

Локально польет на северо-востоке, а также дожди с грозами пройдут в прикарпатских областях,

– рассказала украинский синоптик Наталья Диденко на своей странице в фейсбук.

В Киеве будет жарко и без осадков. Темпаратура воздуха будет колебаться в пределах +29...+31 градуса.

Прогноз погоды на пятницу, 26 июня, в городах Украины:

Ужгород – +27...+29

Львов – +27...+29

Ивано-Франковск – +27...+29

Тернополь – +27...+29

Черновцы – +27...+29

Хмельницкий – +27...+29

Луцк – +27...+29

Ровно – +27...+29

Житомир – +28...+30

Винница – +28...+30

Одесса – +30...+32

Николаев – +29...+31

Херсон – +29...+31

Симферополь – +27...+29

Кропивницкий – +27...+29

Черкассы – +28...+30

Чернигов – +28...+30

Сумы – +28... +30

Полтава – +28...+30

Днепр – +29...+31

Запорожье – +29...+31

Донецк – +28...+30

Луганск – +26...+28

Харьков – +28...+30

Киев – +29...+31



Прогноз погоды на 26 июня от Укргидрометцентра