Прогноз погоды на 26 июня: на Прикарпатье снова дожди и грозы, зато потеплеет
Погода в Украине в пятницу, 26 июня, будет преимущественно сухой и теплой, но не на Западе. В Карпатском регионе вновь предупреждают о грозах, граде и шквальном ветре 15–20 метров в секунду.
Температура воздуха поднимется до +26...+32 градусов. На Западе свежее – от +24 до +28 градусов. Об этом предупреждает Укргидрометцентр.
Актуально На Прикарпатье тонут несколько сел, эпицентр паводка сместился
Теплее всего будет на Юге. В частности, на Одесщине, Николаевщине и Херсонщине столбики термометра поднимутся до +29...+32 градусов.
Локально польет на северо-востоке, а также дожди с грозами пройдут в прикарпатских областях,
– рассказала украинский синоптик Наталья Диденко на своей странице в фейсбук.
В Киеве будет жарко и без осадков. Темпаратура воздуха будет колебаться в пределах +29...+31 градуса.
Прогноз погоды на пятницу, 26 июня, в городах Украины:
Ужгород – +27...+29
Львов – +27...+29
Ивано-Франковск – +27...+29
Тернополь – +27...+29
Черновцы – +27...+29
Хмельницкий – +27...+29
Луцк – +27...+29
Ровно – +27...+29
Житомир – +28...+30
Винница – +28...+30
Одесса – +30...+32
Николаев – +29...+31
Херсон – +29...+31
Симферополь – +27...+29
Кропивницкий – +27...+29
Черкассы – +28...+30
Чернигов – +28...+30
Сумы – +28... +30
Полтава – +28...+30
Днепр – +29...+31
Запорожье – +29...+31
Донецк – +28...+30
Луганск – +26...+28
Харьков – +28...+30
Киев – +29...+31
Прогноз погоды на 26 июня от Укргидрометцентра