Прогноз погоди на 26 червня: на Прикарпатті знову дощі та грози, зате потепліє
Погода в Україні у п'ятницю, 26 червня, буде переважно сухою та теплою, але не на Заході. У Карпатському регіоні знову попереджають про грози, град і шквальний вітер 15 – 20 метрів на секунду.
Температура повітря підніметься до +26...+32 градусів. На Заході свіжіше – від +24 до +28 градусів. Про це попереджає Укгрідрометцентр.
Актуально На Прикарпатті тонуть кілька сіл, епіцентр паводку змістився
Найтепліше буде на Півдні. Зокрема, на Одещині, Миколаївщині та Херсонщині стовпчики термометра піднімуться до +29...+32 градусів.
Локально поллє на північному сході, а також дощі з грозами знову пройдуть у прикарпатських областях,
– розповіла українська синоптикиня Наталка Діденко на своїй фейсбук-сторінці.
У Києві буде спекотно і без опадів. Темпаратура повітря коливатиметься в межах +29...+31 градуса.
Прогноз погоди на п'ятницю, 26 червня, у містах України:
Ужгород – +27…+29
Львів – +27…+29
Івано-Франківськ – +27…+29
Тернопіль – +27…+29
Чернівці – +27…+29
Хмельницький – +27…+29
Луцьк – +27…+29
Рівне – +27…+29
Житомир – +28…+30
Вінниця – +28…+30
Одеса – +30…+32
Миколаїв – +29…+31
Херсон – +29…+31
Сімферополь – +27…+29
Кропивницький – +27…+29
Черкаси – +28…+30
Чернігів – +28…+30
Суми – +28…+30
Полтава – +28…+30
Дніпро – +29…+31
Запоріжжя – +29…+31
Донецьк – +28…+30
Луганськ – +26…+28
Харків – +28…+30
Київ – +29…+31
Прогноз погоди на 26 червня від Укргідрометцентру