Погода в Україні у п'ятницю, 26 червня, буде переважно сухою та теплою, але не на Заході. У Карпатському регіоні знову попереджають про грози, град і шквальний вітер 15 – 20 метрів на секунду.

Температура повітря підніметься до +26...+32 градусів. На Заході свіжіше – від +24 до +28 градусів. Про це попереджає Укгрідрометцентр.

Актуально На Прикарпатті тонуть кілька сіл, епіцентр паводку змістився

Найтепліше буде на Півдні. Зокрема, на Одещині, Миколаївщині та Херсонщині стовпчики термометра піднімуться до +29...+32 градусів.

Локально поллє на північному сході, а також дощі з грозами знову пройдуть у прикарпатських областях,

– розповіла українська синоптикиня Наталка Діденко на своїй фейсбук-сторінці.

У Києві буде спекотно і без опадів. Темпаратура повітря коливатиметься в межах +29...+31 градуса.

Прогноз погоди на п'ятницю, 26 червня, у містах України:

Ужгород – +27…+29

Львів – +27…+29

Івано-Франківськ – +27…+29

Тернопіль – +27…+29

Чернівці – +27…+29

Хмельницький – +27…+29

Луцьк – +27…+29

Рівне – +27…+29

Житомир – +28…+30

Вінниця – +28…+30

Одеса – +30…+32

Миколаїв – +29…+31

Херсон – +29…+31

Сімферополь – +27…+29

Кропивницький – +27…+29

Черкаси – +28…+30

Чернігів – +28…+30

Суми – +28…+30

Полтава – +28…+30

Дніпро – +29…+31

Запоріжжя – +29…+31

Донецьк – +28…+30

Луганськ – +26…+28

Харків – +28…+30

Київ – +29…+31



Прогноз погоди на 26 червня від Укргідрометцентру