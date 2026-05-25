Шквальный ветер и дожди: в каких регионах Украины объявили штормовое предупреждение

Во вторник, 26 мая, большинство регионов Украины накроет непогода. Синоптики предупреждают о значительных порывах ветра.

Об этом информирует Украинский гидрометеорологический центр.

Какие регионы накроет непогода?

В большинстве регионов Украины днем 26 мая прогнозируют порывы ветра скоростью 15 – 20 метров в секунду. Синоптики объявили желтый уровень опасности – это свидетельствует об осложнении погодных условий.

Заметим, что штормовое предупреждение не распространяется только на Закарпатскую область, где опасных порывов ветра не ожидается. Там температура воздуха может достичь +27 – +29 градусов.



Штормовое предупреждение 26 мая / Карта Укргидрометцентра

Впрочем, синоптики отмечают, что несмотря на шквальный ветер и облачность днем в большинстве регионов сохранится теплая погода.

На Западе Украины, в частности во Львове, Ровно, Луцке и Франковске температура воздуха будет колебаться от 23 до 26 градусов тепла.

Такие же температурные показатели будут наблюдаться и в Центре Украины – в Винницкой, Житомирской, Черкасской и Полтавской областях.

На Юге температура достигнет отметки +27 градусов, тогда как на Востоке – +18 – +25.

Прохладнее будет на Севере, говорится о Чернигове и Сумах. Там воздух прогреется лишь до +16 – +19 градусов.

Где ждать дождливую погоду?

Синоптики предупреждают о возможных осадках в виде дождей на северо-востоке и востоке страны – в Черниговской, Сумской, Харьковской, частично Донецкой и Луганской областях.

Тогда как на остальной территории будет наблюдаться облачная или переменно облачная погода, местами с прояснениями.

Ранее сообщалось, что в течение ближайшей недели в Украине прогнозируется постепенное изменение температурного режима. Сначала погода будет соответствовать сезонным нормам, однако впоследствии температурные показатели могут опуститься ниже средних значений для этого периода.