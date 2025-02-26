Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Погода в Украине на 27 февраля

Синоптики отметили, что погоду в Украине еще будет продолжать определять область высокого атмосферного давления, поэтому осадков не ждем.

Холодный воздух медленно отступает, дольше всего он задержится на северо-востоке и востоке страны, где прогнозируем холодную погоду – ночью 11 – 16 градусов, днем 0 – 5 градусов мороза.

В западных областях, наоборот, потепление будет самым ощутимым – ночью 0 – 5 градусов мороза, днем 5 – 10 градусов тепла. На остальной территории рассчитываем на прохладную ночь (7 – 12 градусов мороза), но на приятную дневную температуру в пределах небольших плюсовых значений,
– говорится в сообщении.

Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 метров в секунду.

На дорогах, кроме западных и большинства южных областей, местами гололедица.

Какой будет погода в областных центрах

  • Киев +2...+4;
  • Ужгород +8...+10;
  • Львов +8...+10;
  • Ивано-Франковск +8...+10;
  • Тернополь +6...+8;
  • Черновцы +7...+9;
  • Хмельницкий +6...+8;
  • Луцк +7...+9;
  • Ровно +7...+9;
  • Житомир +4...+6;
  • Винница +3...+5;
  • Одесса +2...+4;
  • Николаев +3...+5;
  • Херсон +3...+5;
  • Симферополь +3...+5;
  • Кропивницкий +3...+5;
  • Черкассы -+2...+4;
  • Чернигов +2...+4;
  • Сумы 0...+2;
  • Полтава 0...+2;
  • Днепр +1...+3;
  • Запорожье +1....+3;
  • Донецк -5...-3;
  • Луганск -5...-3;
  • Харьков -3...-1.


Погода на 27 февраля / Инфографика Укргидрометцентра