Прогноз погоды на 27 июня: будет тепло и сухо, но на Западе снова дожди и грозы
Погода в Украине в субботу, 27 июня, будет преимущественно солнечной и жаркой. Только в западных регионах снова предупреждают о кратковременных грозах, дождях и шквалах.
Температура воздуха поднимется до +29...+31 градусов. На Западе свежее – от +26 до +28 градусов. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
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Теплее всего будет на Севере, Юге и в Центре Украины. В частности, на Николаевщине и Херсонщине столбики термометра поднимутся до +31 градуса.
Есть небольшие шансы для локальных дождей с грозами на Сумщине и Полтавщине,
– предполагает украинский синоптик Наталья Диденко на своей фейсбук-странице.
В Киеве тоже будет жарко и без осадков. Темпаратура воздуха будет колебаться в пределах +29...+31 градуса.
Прогноз погоды на субботу, 27 июня, в городах Украины:
Ужгород – +27...+29
Львов – +26...+28
Ивано-Франковск – +26...+28
Тернополь – +26...+28
Черновцы – +27...+29
Хмельницкий – +27...+29
Луцк – +26...+28
Ровно – +27...+29
Житомир – +28...+30
Винница – +28...+30
Одесса – +28...+30
Николаев – +29...+31
Херсон – +29...+31
Симферополь – +28...+30
Кропивницкий – +28...+30
Черкассы – +29...+31
Чернигов – +29...+31
Сумы – + 28... + 30
Полтава – +28...+30
Днепр – +29...+31
Запорожье – +29...+31
Донецк – +28...+30
Луганск – +28...+30
Харьков – +29...+31
Прогноз погоды на 27 июня от Укргидрометцентра