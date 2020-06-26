Погода в Украине в субботу, 27 июня, будет преимущественно солнечной и жаркой. Только в западных регионах снова предупреждают о кратковременных грозах, дождях и шквалах.

Температура воздуха поднимется до +29...+31 градусов. На Западе свежее – от +26 до +28 градусов. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Теплее всего будет на Севере, Юге и в Центре Украины. В частности, на Николаевщине и Херсонщине столбики термометра поднимутся до +31 градуса.

Есть небольшие шансы для локальных дождей с грозами на Сумщине и Полтавщине,

– предполагает украинский синоптик Наталья Диденко на своей фейсбук-странице.

В Киеве тоже будет жарко и без осадков. Темпаратура воздуха будет колебаться в пределах +29...+31 градуса.

Прогноз погоды на субботу, 27 июня, в городах Украины:

Ужгород – +27...+29

Львов – +26...+28

Ивано-Франковск – +26...+28

Тернополь – +26...+28

Черновцы – +27...+29

Хмельницкий – +27...+29

Луцк – +26...+28

Ровно – +27...+29

Житомир – +28...+30

Винница – +28...+30

Одесса – +28...+30

Николаев – +29...+31

Херсон – +29...+31

Симферополь – +28...+30

Кропивницкий – +28...+30

Черкассы – +29...+31

Чернигов – +29...+31

Сумы – + 28... + 30

Полтава – +28...+30

Днепр – +29...+31

Запорожье – +29...+31

Донецк – +28...+30

Луганск – +28...+30

Харьков – +29...+31



Прогноз погоды на 27 июня от Укргидрометцентра