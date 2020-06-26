Погода в Україні в суботу, 27 червня, буде переважно сонячною та спекотною. Лише в західних регіонах знову попереджають про короткотривалі грози, дощі та шквали.

Температура повітря підніметься до +29...+31 градусів. На Заході свіжіше – від +26 до +28 градусів. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Найтепліше буде на Півночі, Півдні та Центрі України. Зокрема, на Миколаївщині та Херсонщині стовпчики термометра піднімуться до +31 градуса.

Є невеликі шанси для локальних дощів з грозами на Сумщині та Полтавщині,

– припускає українська синоптикиня Наталка Діденко на своїй фейсбук-сторінці.

У Києві теж буде спекотно і без опадів. Темпаратура повітря коливатиметься в межах +29...+31 градуса.

Прогноз погоди на суботу, 27 червня, у містах України:

Ужгород – +27…+29

Львів – +26…+28

Івано-Франківськ – +26…+28

Тернопіль – +26…+28

Чернівці – +27…+29

Хмельницький – +27…+29

Луцьк – +26…+28

Рівне – +27…+29

Житомир – +28…+30

Вінниця – +28…+30

Одеса – +28…+30

Миколаїв – +29…+31

Херсон – +29…+31

Сімферополь – +28…+30

Кропивницький – +28…+30

Черкаси – +29…+31

Чернігів – +29…+31

Суми – +28…+30

Полтава – +28…+30

Дніпро – +29…+31

Запоріжжя – +29…+31

Донецьк – +28…+30

Луганськ – +28…+30

Харків – +29…+31



Прогноз погоди на 27 червня від Укргідрометцентру