Прогноз погоди на 27 червня: буде тепло та сухо, але на Заході знову дощі та грози
Погода в Україні в суботу, 27 червня, буде переважно сонячною та спекотною. Лише в західних регіонах знову попереджають про короткотривалі грози, дощі та шквали.
Температура повітря підніметься до +29...+31 градусів. На Заході свіжіше – від +26 до +28 градусів. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
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Найтепліше буде на Півночі, Півдні та Центрі України. Зокрема, на Миколаївщині та Херсонщині стовпчики термометра піднімуться до +31 градуса.
Є невеликі шанси для локальних дощів з грозами на Сумщині та Полтавщині,
– припускає українська синоптикиня Наталка Діденко на своїй фейсбук-сторінці.
У Києві теж буде спекотно і без опадів. Темпаратура повітря коливатиметься в межах +29...+31 градуса.
Прогноз погоди на суботу, 27 червня, у містах України:
Ужгород – +27…+29
Львів – +26…+28
Івано-Франківськ – +26…+28
Тернопіль – +26…+28
Чернівці – +27…+29
Хмельницький – +27…+29
Луцьк – +26…+28
Рівне – +27…+29
Житомир – +28…+30
Вінниця – +28…+30
Одеса – +28…+30
Миколаїв – +29…+31
Херсон – +29…+31
Сімферополь – +28…+30
Кропивницький – +28…+30
Черкаси – +29…+31
Чернігів – +29…+31
Суми – +28…+30
Полтава – +28…+30
Дніпро – +29…+31
Запоріжжя – +29…+31
Донецьк – +28…+30
Луганськ – +28…+30
Харків – +29…+31
Прогноз погоди на 27 червня від Укргідрометцентру