Прогноз погоды на 27 мая: и дальше будут идти дожди, но немного потеплеет
Погода в Украине в среду, 27 мая, будет дождливой и прохладной. Осадки прогнозируют почти во всех областях. Столбики термометров поднимутся в среднем до +15...+19 градусов.
Прогноз погоды Натальи Диденко
На большинстве территории Украины 27 мая ожидаются дожди, сообщила в фейсбуке синоптик Наталья Диденко.
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Сухие ячейки случаться разве что в восточной части, преимущественно в Луганской и Донецкой областях, а также в Запорожье и в Николаевской области,
– написала Диденко.
Ветер будет дуть северо-восточный, разгоняться до 3 – 8 метров за секунду.
Температура воздуха незначительно повысится по сравнению с предыдущими днями. В большинстве областей столбики термометров поднимутся до +15...+19 градусов. На Юге, Востоке, в Днепре – до +17...+22 градусов.
В Киеве прогнозируют дожди. Ночью будет +10 градусов, днем до +17 градусов.
Какой будет погода в городах Украины в среду, 27 мая
Ужгород – +17…+19
Львов – +17…+19
Ивано-Франковск – +15…+17
Тернополь – +16…+18
Черновцы – +15…+17
Хмельницкий – +15…+17
Луцк – +17…+19
Ровно – +16…+18
Житомир – +16…+18
Винница – +15…+17
Одесса – +18…+20
Николаев – +19…+21
Херсон – +20…+22
Симферополь – +20…+22
Кропивницкий – +16…+18
Черкассы – +16…+18
Чернигов – +15…+17
Сумы – +15…+17
Полтава – +17…+19
Днепр – +18…+20
Запорожье – +20…+22
Донецк – +20…+22
Луганск – +20…+22
Харьков – +19…+21
Киев – +15…+17