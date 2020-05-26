Прогноз погоды на 27 мая: и дальше будут идти дожди, но немного потеплеет

Погода в Украине в среду, 27 мая, будет дождливой и прохладной. Осадки прогнозируют почти во всех областях. Столбики термометров поднимутся в среднем до +15...+19 градусов.

Прогноз погоды Натальи Диденко

На большинстве территории Украины 27 мая ожидаются дожди, сообщила в фейсбуке синоптик Наталья Диденко.

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Сухие ячейки случаться разве что в восточной части, преимущественно в Луганской и Донецкой областях, а также в Запорожье и в Николаевской области,

– написала Диденко.

Ветер будет дуть северо-восточный, разгоняться до 3 – 8 метров за секунду.

Температура воздуха незначительно повысится по сравнению с предыдущими днями. В большинстве областей столбики термометров поднимутся до +15...+19 градусов. На Юге, Востоке, в Днепре – до +17...+22 градусов.

В Киеве прогнозируют дожди. Ночью будет +10 градусов, днем ​​до +17 градусов.

Какой будет погода в городах Украины в среду, 27 мая

Ужгород – +17…+19

Львов – +17…+19

Ивано-Франковск – +15…+17

Тернополь – +16…+18

Черновцы – +15…+17

Хмельницкий – +15…+17

Луцк – +17…+19

Ровно – +16…+18

Житомир – +16…+18

Винница – +15…+17

Одесса – +18…+20

Николаев – +19…+21

Херсон – +20…+22

Симферополь – +20…+22

Кропивницкий – +16…+18

Черкассы – +16…+18

Чернигов – +15…+17

Сумы – +15…+17

Полтава – +17…+19

Днепр – +18…+20

Запорожье – +20…+22

Донецк – +20…+22

Луганск – +20…+22

Харьков – +19…+21

Киев – +15…+17



Прогноз погоды Укргидрометцентра на 27 мая