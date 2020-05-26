Прогноз погоди на 27 травня: надалі йтимуть дощі, але трохи потепліє

Погода в Україні у середу, 27 травня, буде дощовою та прохолодною. Опади прогнозують майже у всіх областях. Стовпчики термометрів піднімуться у середньому до +15... +19 градусів.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

На більшості території України 27 травня очікуються дощі, повідомила у фейсбуці синоптикиня Наталка Діденко.

Зверніть увагу Люди в розпачі: сильний град на Закарпатті знищив урожай – фото

Сухі осередки траплятимуться хіба що у східній частині, переважно на Луганщині та Донеччині, а також на Запоріжжі та в Миколаївській області,

– написала Діденко.

Вітер дутиме північно-східний, розганятиметься до 3 – 8 метрів за секунду.

Щодо температури повітря, то вона незначно підвищиться у порівнянні з попередніми днями. У більшості областей стовпчики термометрів піднімуться до +15... +19 градусів. На Півдні, Сході, у Дніпрі – до +17…+22 градусів.

У Києві прогнозують дощі. Вночі буде +10 градусів, вдень до +17 градусів.

Якою буде погода в містах України у середу, 27 травня

Ужгород – +17…+19

Львів – +17…+19

Івано-Франківськ – +15…+17

Тернопіль – +16…+18

Чернівці – +15…+17

Хмельницький – +15…+17

Луцьк – +17…+19

Рівне – +16…+18

Житомир – +16…+18

Вінниця – +15…+17

Одеса – +18…+20

Миколаїв – +19…+21

Херсон – +20…+22

Сімферополь – +20…+22

Кропивницький – +16…+18

Черкаси – +16…+18

Чернігів – +15…+17

Суми – +15…+17

Полтава – +17…+19

Дніпро – +18…+20

Запоріжжя – +20…+22

Донецьк – +20…+22

Луганськ – +20…+22

Харків – +19…+21

Київ – +15…+17



Прогноз погоди від Укргідрометцентру на 27 травня