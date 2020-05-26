Прогноз погоди на 27 травня: надалі йтимуть дощі, але трохи потепліє
Погода в Україні у середу, 27 травня, буде дощовою та прохолодною. Опади прогнозують майже у всіх областях. Стовпчики термометрів піднімуться у середньому до +15... +19 градусів.
Прогноз погоди від Наталки Діденко
На більшості території України 27 травня очікуються дощі, повідомила у фейсбуці синоптикиня Наталка Діденко.
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Сухі осередки траплятимуться хіба що у східній частині, переважно на Луганщині та Донеччині, а також на Запоріжжі та в Миколаївській області,
– написала Діденко.
Вітер дутиме північно-східний, розганятиметься до 3 – 8 метрів за секунду.
Щодо температури повітря, то вона незначно підвищиться у порівнянні з попередніми днями. У більшості областей стовпчики термометрів піднімуться до +15... +19 градусів. На Півдні, Сході, у Дніпрі – до +17…+22 градусів.
У Києві прогнозують дощі. Вночі буде +10 градусів, вдень до +17 градусів.
Якою буде погода в містах України у середу, 27 травня
Ужгород – +17…+19
Львів – +17…+19
Івано-Франківськ – +15…+17
Тернопіль – +16…+18
Чернівці – +15…+17
Хмельницький – +15…+17
Луцьк – +17…+19
Рівне – +16…+18
Житомир – +16…+18
Вінниця – +15…+17
Одеса – +18…+20
Миколаїв – +19…+21
Херсон – +20…+22
Сімферополь – +20…+22
Кропивницький – +16…+18
Черкаси – +16…+18
Чернігів – +15…+17
Суми – +15…+17
Полтава – +17…+19
Дніпро – +18…+20
Запоріжжя – +20…+22
Донецьк – +20…+22
Луганськ – +20…+22
Харків – +19…+21
Київ – +15…+17