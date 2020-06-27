Погода в Украине в воскресенье, 28 июня, будет по-летнему жаркой. Однако в западных и северных регионах Украины не обойдется без осадков. Жители остальных областей смогут выходить без зонтов.

Температура воздуха на Юге и в Центре поднимется до +28...+32 градусов. На Западе несколько прохладнее – +27... +30 градусов. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Запад и север Украины накроют дожди. Без осадков будет в восточных, центральных областях и на юге.

В Киеве, несмотря на теплую погоду +29...+31 градусов, также стоит прихватить с собой дождевики или зонты.

В западных, северных и местами в центральных областях Украины пройдут дожди, прогремят грозы, местами возможны ливни, шквал и град. На День Конституции в столице пройдут дожди с грозами, скачет атмосферное давление, а с ним и артериальное – положите уже соответствующие лекарства в дачную сумку, а также что-то от комаров и защитный крем,

– написала синоптик Наталья Диденко в фейсбуке.

Обратите внимание! В западных и северных регионах Украины прогнозируют потенциально опасные погодные условия – шквалы и грозы.

Прогноз погоды на воскресенье, 28 июня, в городах Украины:

Киев – +29...+31

Ужгород – +27...+29

Львов – +28...+30

Ивано-Франковск – +28...+30

Тернополь – +28...+30

Черновцы – +27...+29

Хмельницкий – +28...+3-

Луцк – +27...+29

Ровно – +27...+29

Житомир – +28...+30

Винница – +29...+31

Одесса – +28...+30

Николаев – +30...+32

Херсон – +30...+32

Симферополь – +30...+32

Кропивницкий – +29...+31

Черкассы – +29...+31

Чернигов – +28...+30

Сумы – +29...+31

Полтава – +28...+30

Днепр – +29...+31

Запорожье – +31...+33

Донецк – +29...+31

Луганск – +29...+31

Харьков – +28...+30



Прогноз погоды на 28 июня от Укргидрометцентра