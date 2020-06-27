Прогноз погоды на 28 июня: День Конституции – жарко, на Западе не без осадков
Погода в Украине в воскресенье, 28 июня, будет по-летнему жаркой. Однако в западных и северных регионах Украины не обойдется без осадков. Жители остальных областей смогут выходить без зонтов.
Температура воздуха на Юге и в Центре поднимется до +28...+32 градусов. На Западе несколько прохладнее – +27... +30 градусов. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
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Запад и север Украины накроют дожди. Без осадков будет в восточных, центральных областях и на юге.
В Киеве, несмотря на теплую погоду +29...+31 градусов, также стоит прихватить с собой дождевики или зонты.
В западных, северных и местами в центральных областях Украины пройдут дожди, прогремят грозы, местами возможны ливни, шквал и град. На День Конституции в столице пройдут дожди с грозами, скачет атмосферное давление, а с ним и артериальное – положите уже соответствующие лекарства в дачную сумку, а также что-то от комаров и защитный крем,
– написала синоптик Наталья Диденко в фейсбуке.
Прогноз погоды на воскресенье, 28 июня, в городах Украины:
Киев – +29...+31
Ужгород – +27...+29
Львов – +28...+30
Ивано-Франковск – +28...+30
Тернополь – +28...+30
Черновцы – +27...+29
Хмельницкий – +28...+3-
Луцк – +27...+29
Ровно – +27...+29
Житомир – +28...+30
Винница – +29...+31
Одесса – +28...+30
Николаев – +30...+32
Херсон – +30...+32
Симферополь – +30...+32
Кропивницкий – +29...+31
Черкассы – +29...+31
Чернигов – +28...+30
Сумы – +29...+31
Полтава – +28...+30
Днепр – +29...+31
Запорожье – +31...+33
Донецк – +29...+31
Луганск – +29...+31
Харьков – +28...+30
Прогноз погоды на 28 июня от Укргидрометцентра
Прогноз погоды на 28 июня от Укргидрометцентра