Прогноз погоди на 28 червня: на День Конституції – спекотно, на Заході не без опадів
Погода в Україні у неділю, 28 червня, буде по-літньому спекотною. Проте у західних та північних регіонах України не обійдеться без опадів. Жителі решти областей зможуть обійтись без парасольок.
Температура повітря на Півдні та у Центрі підніметься до +28...+32 градусів. На Заході дещо прохолодніше – +27... +30 градусів. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
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Захід та Північ України накриють дощі. Без опадів буде у східних, центральних областях та на Півдні.
У Києві, незважаючи на теплу погоду +29...+31 градусів, також варто прихопити з собою дощовики або парасолі.
В західних, північних та подекуди в центральних областях України пройдуть дощі, прогримлять грози, місцями можливі зливи, шквал та град. На День Конституції у столиці пройдуть дощі з грозами, стрибатиме атмосферний тиск, а з ним й артеріальний – покладіть вже відповідні ліки в дачну торбу, а також щось від комарів та захисний крем,
– написала синоптикиня Наталка Діденко у фейсбуці.
Прогноз погоди на неділю, 28 червня, у містах України:
Київ – +29...+31
Ужгород – +27…+29
Львів – +28…+30
Івано-Франківськ – +28…+30
Тернопіль – +28…+30
Чернівці – +27…+29
Хмельницький – +28…+3-
Луцьк – +27…+29
Рівне – +27…+29
Житомир – +28…+30
Вінниця – +29…+31
Одеса – +28…+30
Миколаїв – +30…+32
Херсон – +30…+32
Сімферополь – +30…+32
Кропивницький – +29…+31
Черкаси – +29…+31
Чернігів – +28…+30
Суми – +29…+31
Полтава – +28…+30
Дніпро – +29…+31
Запоріжжя – +31…+33
Донецьк – +29…+31
Луганськ – +29…+31
Харків – +28…+30
Прогноз погоди на 28 червня від Укргідрометцентру
Прогноз погоди на 28 червня від Укргідрометцентру