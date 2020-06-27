Погода в Україні у неділю, 28 червня, буде по-літньому спекотною. Проте у західних та північних регіонах України не обійдеться без опадів. Жителі решти областей зможуть обійтись без парасольок.

Температура повітря на Півдні та у Центрі підніметься до +28...+32 градусів. На Заході дещо прохолодніше – +27... +30 градусів. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Захід та Північ України накриють дощі. Без опадів буде у східних, центральних областях та на Півдні.

У Києві, незважаючи на теплу погоду +29...+31 градусів, також варто прихопити з собою дощовики або парасолі.

В західних, північних та подекуди в центральних областях України пройдуть дощі, прогримлять грози, місцями можливі зливи, шквал та град. На День Конституції у столиці пройдуть дощі з грозами, стрибатиме атмосферний тиск, а з ним й артеріальний – покладіть вже відповідні ліки в дачну торбу, а також щось від комарів та захисний крем,

– написала синоптикиня Наталка Діденко у фейсбуці.

Зверніть увагу! У західних та північних регіонах України прогнозують потенційно небезпечні погодні умови – шквали та грози.

Прогноз погоди на неділю, 28 червня, у містах України:

Київ – +29...+31

Ужгород – +27…+29

Львів – +28…+30

Івано-Франківськ – +28…+30

Тернопіль – +28…+30

Чернівці – +27…+29

Хмельницький – +28…+3-

Луцьк – +27…+29

Рівне – +27…+29

Житомир – +28…+30

Вінниця – +29…+31

Одеса – +28…+30

Миколаїв – +30…+32

Херсон – +30…+32

Сімферополь – +30…+32

Кропивницький – +29…+31

Черкаси – +29…+31

Чернігів – +28…+30

Суми – +29…+31

Полтава – +28…+30

Дніпро – +29…+31

Запоріжжя – +31…+33

Донецьк – +29…+31

Луганськ – +29…+31

Харків – +28…+30



Прогноз погоди на 28 червня від Укргідрометцентру



Прогноз погоди на 28 червня від Укргідрометцентру