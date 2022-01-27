Метеорологи отмечают, что ночью на Харьковщине, Луганщине и Донетчине температура опустится до -6...-9 градусов. В то же время теплее всего днем будет в Крыму – +3...+5 градусов.
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Погода в областях Украины
В западных регионах прогнозируют снегопады. Отметки на термометрах покажут -1...+3 градуса. На Востоке будет несколько холоднее -2...+ 2 градуса, также там будет идти снег.
В северных областях синоптики информируют об осадках. Температура составит -1...+ 2 градуса. На Юге – снегопады, следует ожидать потепления до +1...+5 градусов.
В Киеве в пятницу, 28 января, предусматривают снежную погоду и до 0...+2 градусов.
Погода в городах Украины 28 января
Ужгород – +1...+3
Львов – 0...+2
Ивано-Франковск – -1...+1
Тернополь – 0...+2
Черновцы – 0...+2
Хмельницкий – -1...+1
Луцк – -1...+1
Ровно – -1...+1
Житомир – 0...+2
Винница – +1...+3
Одесса – +1...+3
Николаев – +1...+3
Херсон – +1...+3
Симферополь – +3...+5
Кропивницкий – -1...+1
Черкассы – +1...+3
Чернигов – -1...+1
Сумы – 0...-2
Полтава – 0...-2
Днепр – +1...+3
Запорожье – -1...+1
Донецк – 0...+2
Луганск – -1...+1
Харьков – -1...+1
Киев – 0...+2
Прогноз погоды на 28 января / Данные Укргидрометцентр