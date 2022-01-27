Метеорологи зазначають, що вночі на Харківщині, Луганщині та Донеччині температура опуститься до -6...-9 градусів. Водночас найтепліше вдень буде у Криму – +3...+5 градусів.
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Погода в областях України
У західних регіонах прогнозують снігопади. Позначки на термометрах покажуть -1...+3 градуси. На Сході буде дещо холодніше -2...+2 градуси, також там йтиме сніг.
У північних областях синоптики інформують про опади. Температура становитиме -1…+2 градуси. На Півдні – снігопади, слід очікувати потепління до +1...+5 градусів.
У Києві в п'ятницю, 28 січня, передбачають снігову погоду та до 0…+2 градусів.
Погода у містах України 28 січня
Ужгород – +1...+3
Львів – 0...+2
Івано-Франківськ – -1...+1
Тернопіль – 0...+2
Чернівці – 0...+2
Хмельницький – -1...+1
Луцьк – -1...+1
Рівне – -1...+1
Житомир – 0...+2
Вінниця – +1...+3
Одеса – +1...+3
Миколаїв – +1...+3
Херсон – +1...+3
Сімферополь – +3...+5
Кропивницький – -1...+1
Черкаси – +1...+3
Чернігів – -1...+1
Суми – 0...-2
Полтава – 0...-2
Дніпро – +1...+3
Запоріжжя – -1...+1
Донецьк – 0...+2
Луганськ – -1...+1
Харків – -1...+1
Київ – 0...+2