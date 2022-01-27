Метеорологи зазначають, що вночі на Харківщині, Луганщині та Донеччині температура опуститься до -6...-9 градусів. Водночас найтепліше вдень буде у Криму – +3...+5 градусів.

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Погода в областях України

У західних регіонах прогнозують снігопади. Позначки на термометрах покажуть -1...+3 градуси. На Сході буде дещо холодніше -2...+2 градуси, також там йтиме сніг.

У північних областях синоптики інформують про опади. Температура становитиме -1…+2 градуси. На Півдні – снігопади, слід очікувати потепління до +1...+5 градусів.

У Києві в п'ятницю, 28 січня, передбачають снігову погоду та до 0…+2 градусів.

Погода у містах України 28 січня

Ужгород – +1...+3

Львів – 0...+2

Івано-Франківськ – -1...+1

Тернопіль – 0...+2

Чернівці – 0...+2

Хмельницький – -1...+1

Луцьк – -1...+1

Рівне – -1...+1

Житомир – 0...+2

Вінниця – +1...+3

Одеса – +1...+3

Миколаїв – +1...+3

Херсон – +1...+3

Сімферополь – +3...+5

Кропивницький – -1...+1

Черкаси – +1...+3

Чернігів – -1...+1

Суми – 0...-2

Полтава – 0...-2

Дніпро – +1...+3

Запоріжжя – -1...+1

Донецьк – 0...+2

Луганськ – -1...+1

Харків – -1...+1

Київ – 0...+2



Прогноз погоди на 28 січня / Дані Укргідрометцентр