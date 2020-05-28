Прогноз погоды на 29 мая: будет дождь с грозами и даже градом

Погода в Украине в пятницу, 29 мая, будет оставаться дождливой и прохладной. В некоторых регионах украинцам стоит подготовиться и к грозам с градом. Из хороших новостей разве то, что ночи станут чуть теплее.

Дожди будут омывать запад, идти на севере и востоке Украины, кое-где их будут сопровождать грозы с градом. Об этом написала синоптик Наталья Диденко на своей фейсбук-странице.

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Днем 29-го мая похолодает в западных областях до +13 ... +17 градусов. В большинстве областей Украины завтра +15 ... +21 градус, на востоке и в Днепропетровской области – +20 ... +24 градуса.

Прояснения с сухой погодой в пятницу стоит ожидать жителям вдоль зоны Сумы-Полтава-Днепр-Николаев-Херсон. Однако, на остальной территории все же будет преобладать циклоническая влажная погода.

Ночи станут теплее уже с 29 мая: ожидается +9 ... +14 градусов, на востоке и юге Украины – +12 ... +16 градусов.

В Киеве в пятницу будет преобладать влажная погода, однако следует ожидать и прояснений и появления солнца. Ночью в столице +12 градусов, днем ​​тепло, до +19 градусов.

Прогноз погоды в городах Украины на пятницу 29 мая:

Ужгород – +17…+19

Львов – +15…+17

Ивано-Франковск – +15…+17

Тернополь – +14…+16

Черновцы– +14…+16

Хмельницкий – +14…+16

Луцк – +14…+16

Ровно – +14…+16

Житомир – +15…+17

Винница – +16…+18

Одесса – +17…+19

Николаев – +18…+20

Херсон – +18…+20

Симферополь – +17…+19

Кропивницкий – +17…+19

Черкассы – +17…+19

Чернигов – +16…+18

Сумы – +17…+19

Полтава – +18…+20

Днепр – +21…+23

Запорожье – +21…+23

Донецк – +24…+26

Луганск – +24…+26

Харьков – +23…+25

Киев – +16…+18



Погода в городах Украины 29 Мая / Изображение Укргидрометцентра