Прогноз погоды на 29 мая: будет дождь с грозами и даже градом
Погода в Украине в пятницу, 29 мая, будет оставаться дождливой и прохладной. В некоторых регионах украинцам стоит подготовиться и к грозам с градом. Из хороших новостей разве то, что ночи станут чуть теплее.
Дожди будут омывать запад, идти на севере и востоке Украины, кое-где их будут сопровождать грозы с градом. Об этом написала синоптик Наталья Диденко на своей фейсбук-странице.
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Днем 29-го мая похолодает в западных областях до +13 ... +17 градусов. В большинстве областей Украины завтра +15 ... +21 градус, на востоке и в Днепропетровской области – +20 ... +24 градуса.
Прояснения с сухой погодой в пятницу стоит ожидать жителям вдоль зоны Сумы-Полтава-Днепр-Николаев-Херсон. Однако, на остальной территории все же будет преобладать циклоническая влажная погода.
Ночи станут теплее уже с 29 мая: ожидается +9 ... +14 градусов, на востоке и юге Украины – +12 ... +16 градусов.
В Киеве в пятницу будет преобладать влажная погода, однако следует ожидать и прояснений и появления солнца. Ночью в столице +12 градусов, днем тепло, до +19 градусов.
Прогноз погоды в городах Украины на пятницу 29 мая:
Ужгород – +17…+19
Львов – +15…+17
Ивано-Франковск – +15…+17
Тернополь – +14…+16
Черновцы– +14…+16
Хмельницкий – +14…+16
Луцк – +14…+16
Ровно – +14…+16
Житомир – +15…+17
Винница – +16…+18
Одесса – +17…+19
Николаев – +18…+20
Херсон – +18…+20
Симферополь – +17…+19
Кропивницкий – +17…+19
Черкассы – +17…+19
Чернигов – +16…+18
Сумы – +17…+19
Полтава – +18…+20
Днепр – +21…+23
Запорожье – +21…+23
Донецк – +24…+26
Луганск – +24…+26
Харьков – +23…+25
Киев – +16…+18
Погода в городах Украины 29 Мая / Изображение Укргидрометцентра