Прогноз погоди на 29 травня: дощ з грозами і навіть градом
Погода в Україні у п'ятницю, 29 травня, залишатиметься дощовою і прохолодною. У деяких регіонах українцям варто підготуватися і до грози з градом. З хороший новин хіба те, що ночі стануть дещо теплішими.
Дощі омиватимуть захід, йтимуть по півночі та сходу України, подекуди їх супроводжуватимуть грози з градом. Про це написала синоптикиня Наталка Діденко на своїй фейсбук-сторінці.
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Вдень 29-го травня похолодає у західних областях до +13...+17 градусів. У більшості областей України завтра +15...+21 градус, на Сході та у Дніпропетровській області – +20...+24 градуси.
Прояснення із сухою погодою у п'ятницю варто очікувати жителям вздовж зони Суми-Полтава-Дніпро-Миколаїв-Херсон. Проте, на решті території все ж переважатиме циклонічна волога погода.
Ночі стануть теплішими вже від 29 травня: очікується +9...+14 градусів, на сході та півдні України – +12...+16 градусів.
У Києві в п'ятницю переважатиме волога погода, проте варто очікувати і прояснень та появи сонця. Вночі у столиці +12 градусів, вдень тепло, до +19 градусів.
Прогноз погоди в містах України на п'ятницю 29 травня:
Ужгород – +17…+19
Львів – +15…+17
Івано-Франківськ – +15…+17
Тернопіль – +14…+16
Чернівці – +14…+16
Хмельницький – +14…+16
Луцьк – +14…+16
Рівне – +14…+16
Житомир – +15…+17
Вінниця – +16…+18
Одеса – +17…+19
Миколаїв – +18…+20
Херсон – +18…+20
Сімферополь – +17…+19
Кропивницький – +17…+19
Черкаси – +17…+19
Чернігів – +16…+18
Суми – +17…+19
Полтава – +18…+20
Дніпро – +21…+23
Запоріжжя – +21…+23
Донецьк – +24…+26
Луганськ – +24…+26
Харків – +23…+25
Київ – +16…+18
Погода у містах України 29 травня / Зображення Укргідрометцентру