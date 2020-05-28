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Прогноз погоди на 29 травня: дощ з грозами і навіть градом

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Погода 29 травня 2020 в Україні: яку погоду обіцяє синоптик
Прогноз погоди 29 травня / unsplash.com

Погода в Україні у п'ятницю, 29 травня, залишатиметься дощовою і прохолодною. У деяких регіонах українцям варто підготуватися і до грози з градом. З хороший новин хіба те, що ночі стануть дещо теплішими.

Дощі омиватимуть захід, йтимуть по півночі та сходу України, подекуди їх супроводжуватимуть грози з градом. Про це написала синоптикиня Наталка Діденко на своїй фейсбук-сторінці.

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Вдень 29-го травня похолодає у західних областях до +13...+17 градусів. У більшості областей України завтра +15...+21 градус, на Сході та у Дніпропетровській області – +20...+24 градуси. 

Прояснення із сухою погодою у п'ятницю варто очікувати жителям вздовж зони Суми-Полтава-Дніпро-Миколаїв-Херсон. Проте, на решті території  все ж переважатиме циклонічна волога погода. 

Ночі стануть теплішими вже від 29 травня: очікується +9...+14 градусів, на сході та півдні України –  +12...+16 градусів.

У Києві в п'ятницю переважатиме волога погода, проте варто очікувати і прояснень та появи сонця. Вночі у столиці +12 градусів, вдень тепло, до +19 градусів.

Прогноз погоди в містах України на п'ятницю 29 травня:

Ужгород – +17…+19

Львів – +15…+17

Івано-Франківськ – +15…+17

Тернопіль – +14…+16

Чернівці – +14…+16

Хмельницький – +14…+16

Луцьк – +14…+16

Рівне – +14…+16

Житомир – +15…+17

Вінниця – +16…+18

Одеса – +17…+19

Миколаїв – +18…+20

Херсон – +18…+20

Сімферополь – +17…+19

Кропивницький – +17…+19

Черкаси – +17…+19

Чернігів – +16…+18

Суми – +17…+19

Полтава – +18…+20

Дніпро – +21…+23

Запоріжжя – +21…+23

Донецьк – +24…+26

Луганськ – +24…+26

Харків – +23…+25

Київ – +16…+18

Погода 29 травня в Україні
Погода у містах України 29 травня / Зображення Укргідрометцентру

 

Автор: Вероніка Климська
Теги: Новини України Негода в Україні Погода
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