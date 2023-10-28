В воскресенье ветер будет иметь западное и юго-западное направления. Его скорость будет составлять 7 – 12 метров в секунду. В Карпатах возможны порывы 15 – 20 метров в секунду.

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Какая будет погода 29 октября

Ночью возможны небольшие дожди на Западе и в Житомирской области. В других регионах серьезных осадков не ожидается. В Украине будет облачно с прояснениями.

Ночная температура на Западе составит +8…+6, а дневная – +13…+18. В Карпатах ночью похолодает до +8...+3, а днем потеплеет до +7...+12. На Севере ночью будет в среднем +7…+6, а в день в северных областях должно потеплеть до +10…+15. Однако в Черниговской и Сумской областях днем будет +8…+10. Похожая температура будет на Востоке, где ночью ожидается +9…+6, а днем – +11…+16.

В Центре ночью будет +8…+6, а днем столбики термометров будут показывать +16…+18. На Юге ночная температура составит +12…+10. Днем в южных областях потеплеет до +19…+21. На побережье морей ночью похолодает до +13, а днем потеплеет до +16…+21.

Какая будет погода на Киевщине

В Киевской области тоже не ожидается существенных осадков. Ветер будет юго-западным, со скоростью 7-12 метров в секунду.

В Киевской области ночью похолодает +9…+4, а днем потеплеет до +10…+15. В Киеве ночная температура будет +9…+7. Днем в столице столбики термометров покажут +12…+14.

Погода в областных центрах

Киев +12...+14

Ужгород +14...+16

Львов +15...+17

Ивано-Франковск +16...+18

Тернополь +15...+17

Черновцы +16...+18

Хмельницкий +15...+17

Луцк +13...+15

Ровно +13...+15

Житомир +13...+15

Винница +16...+18

Одесса +19...+21

Николаев +19...+21

Херсон +19...+21

Симферополь +20...+22

Кропивницкий +17...+19

Черкассы +16...+18

Чернигов +8...+10

Сумы +8...+10

Полтава +13...+15

Днепр +16...+18

Запорожье +18...+20

Донецк +14...+16

Луганск +11...+13

Харьков +12...+14



Прогноз погоды в Украине на 29 октября / Карта Укргидрометцентра