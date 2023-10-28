У неділю вітер матиме західний та південно-західний напрямки. Його швидкість становитиме 7 – 12 метрів за секунду. У Карпатах можливі пориви 15 – 20 метрів за секунду.

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Якою буде погода 29 жовтня

Вночі можливі невеликі дощі на Заході та у Житомирській області. В інших регіонах серйозних опадів не очікується. В Україні буде хмарно з проясненнями.

Нічна температура на Заході становитиме +8…+6, а денна – +13…+18. У Карпатах вночі похолодає до +8…+3, а вдень потеплішає до +7…+12. На Півночі вночі буде в середньому +7…+6, а в день в північних областях має потеплішати до +10…+15. Однак на Чернігівщині та Сумщині вдень буде +8…+10. Схожа температура буде на Сході, де вночі очікується +9…+6, а вдень – +11…+16.

У Центрі вночі буде +8…+6, а вдень стовпчики термометрів показуватимуть +16…+18. На Півдні нічна температура становитиме +12…+10. Вдень у південних областях потеплішає до +19…+21. На узбережжі морів вночі похолодає до +13, а вдень потеплішає до +16…+21.

Якою буде погода на Київщині

У Київській області теж не очікується істотних опадів. Вітер буде південно-західним, зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду.

На Київщині вночі похолодає +9…+4, а вдень потеплішає до +10…+15. У Києві нічна температура становитиме +9…+7. Вдень у столиці стовпчики термометрів покажуть +12…+14.

Погода в обласних центрах

  • Київ +12...+14
  • Ужгород +14...+16
  • Львів +15...+17
  • Івано-Франківськ +16...+18
  • Тернопіль +15...+17
  • Чернівці +16...+18
  • Хмельницький +15...+17
  • Луцьк +13...+15
  • Рівне +13...+15
  • Житомир +13...+15
  • Вінниця +16...+18
  • Одеса +19...+21
  • Миколаїв +19...+21
  • Херсон +19...+21
  • Сімферополь +20...+22
  • Кропивницький +17...+19
  • Черкаси +16...+18
  • Чернігів +8...+10
  • Суми +8...+10
  • Полтава +13...+15
  • Дніпро +16...+18
  • Запоріжжя +18...+20
  • Донецьк +14...+16
  • Луганськ +11...+13
  • Харків +12...+14


Прогноз погоди в Україні на 29 жовтня / Карта Укргідрометцентру