Погода в Украине в пятницу, 3 июля, будет преимущественно сухой и жаркой. В то же время в западных регионах вероятны сильные ливни, грозы и шквалы.

Жарче всего будет на Юге, в частности, на Херсонщине, Николаевщине и Запорожье. Столбики термометра там будут достигать +33...+36 градусов. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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В то же время в западных областях будет свежее – + 23...+27 градусов.

Жара охватит большинство областей, в течение дня прячьтесь в тень, под вентиляторы, кондиционеры, кепки, панамки или здоровенные шляпы,

– предупреждает украинская синоптик Наталья Диденко.

В Киеве пятница будет жаркой и без существенных осадков. Температура воздуха будет колебаться в пределах +32...+34 градусов.

Предупреждение о подъеме воды в реках

По данным Укргидрометцентра, 3 июля на реках бассейнов Днестра и Сяна (Львовская, Ивано-Франковская области) ожидаются подъемы уровней воды на 0,2 – 1,0 метра.

В частности, ожидается прохождение максимума дождевого паводка на Днестре вблизи села Маяки Беляевского района Одесской области. Там уровень воды может подняться до опасных 160-170 сантиметров.

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Прогноз погоды на пятницу, 3 июля, в городах Украины:

Ужгород – +23...+25

Львов – +24...+26

Ивано-Франковск – +23...+25

Тернополь – +24...+26

Черновцы – +25...+27

Хмельницкий – +25...+27

Луцк – +24...+26

Ровно – +25...+27

Житомир – +31...+34

Винница – +30...+32

Одесса – +29...+31

Николаев – +33...+35

Херсон – +33...+35

Симферополь – +31...+33

Кропивницкий – +32...+34

Черкассы – +30...+32

Чернигов – +30...+32

Сумы - + 31... + 33

Полтава – +30...+32

Днепр – +32...+34

Запорожье – +34...+36

Донецк – +33...+35

Луганск – +33...+35

Харьков – +31...+33

Киев – +32...+34



Прогноз погоды в Украине на 3 июля от Укргидрометцентра