Прогноз погоды на 3 июля: будет очень жарко, на Западе будут греметь сильные грозы
Погода в Украине в пятницу, 3 июля, будет преимущественно сухой и жаркой. В то же время в западных регионах вероятны сильные ливни, грозы и шквалы.
Жарче всего будет на Юге, в частности, на Херсонщине, Николаевщине и Запорожье. Столбики термометра там будут достигать +33...+36 градусов. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Рекомендуем ознакомиться Какой будет погода в июле: прогноз синоптиков
В то же время в западных областях будет свежее – + 23...+27 градусов.
Жара охватит большинство областей, в течение дня прячьтесь в тень, под вентиляторы, кондиционеры, кепки, панамки или здоровенные шляпы,
– предупреждает украинская синоптик Наталья Диденко.
В Киеве пятница будет жаркой и без существенных осадков. Температура воздуха будет колебаться в пределах +32...+34 градусов.
Предупреждение о подъеме воды в реках
По данным Укргидрометцентра, 3 июля на реках бассейнов Днестра и Сяна (Львовская, Ивано-Франковская области) ожидаются подъемы уровней воды на 0,2 – 1,0 метра.
В частности, ожидается прохождение максимума дождевого паводка на Днестре вблизи села Маяки Беляевского района Одесской области. Там уровень воды может подняться до опасных 160-170 сантиметров.
К теме Грозы, шквалы и град: синоптики предупреждают о мощной непогоде и потопах
Прогноз погоды на пятницу, 3 июля, в городах Украины:
- Ужгород – +23...+25
- Львов – +24...+26
- Ивано-Франковск – +23...+25
- Тернополь – +24...+26
- Черновцы – +25...+27
- Хмельницкий – +25...+27
- Луцк – +24...+26
- Ровно – +25...+27
- Житомир – +31...+34
- Винница – +30...+32
- Одесса – +29...+31
- Николаев – +33...+35
- Херсон – +33...+35
- Симферополь – +31...+33
- Кропивницкий – +32...+34
- Черкассы – +30...+32
- Чернигов – +30...+32
- Сумы - + 31... + 33
- Полтава – +30...+32
- Днепр – +32...+34
- Запорожье – +34...+36
- Донецк – +33...+35
- Луганск – +33...+35
- Харьков – +31...+33
- Киев – +32...+34
Прогноз погоды в Украине на 3 июля от Укргидрометцентра