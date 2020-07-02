Погода в Україні у п'ятницю, 3 липня, буде переважно сухою та спекотною. Водночас у західних регіонах ймовірні сильні зливи, грози та шквали.

Найгарячіше буде на Півдні, зокрема, на Херсонщині, Миколаївщині та Запоріжжі. Стовпчики термометра там сягатимуть +33...+36 градусів. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Водночас у західних областях буде свіжіше – +23...+27 градусів.

Спека охопить більшість областей, протягом дня ховайтеся в затінок, під вентилятори, кондиціонери, картузи, панамки чи здоровенні капелюхи,

– попереджає українська синоптикиня Наталка Діденко.

У Києві п'ятниця буде спекотною та без істотних опадів. Температура повітря коливатиметься в межах +32...+34 градусів.

Попередження про підйом води у річках

За даними Укргідрометцентру, 3 липня на рiчках басейнiв Днiстра та Сяну (Львiвська, Iвано-Франкiвська області) очiкуються пiдйоми рiвнiв води на 0,2 – 1,0 метра.

Зокрема, очікується проходження максимуму дощового паводка на Дністрі поблизу села Маяки Біляївського району Одещини. Там рівень води може піднятися до небезпечних 160-170 сантиметрів.

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Прогноз погоди на п'ятницю, 3 липня, у містах України:

Ужгород – +23…+25

Львів – +24…+26

Івано-Франківськ – +23…+25

Тернопіль – +24…+26

Чернівці – +25…+27

Хмельницький – +25…+27

Луцьк – +24…+26

Рівне – +25…+27

Житомир – +31…+34

Вінниця – +30…+32

Одеса – +29…+31

Миколаїв – +33…+35

Херсон – +33…+35

Сімферополь – +31…+33

Кропивницький – +32…+34

Черкаси – +30…+32

Чернігів – +30…+32

Суми – +31…+33

Полтава – +30…+32

Дніпро – +32…+34

Запоріжжя – +34…+36

Донецьк – +33…+35

Луганськ – +33…+35

Харків – +31…+33

Київ – +32…+34



Прогноз погоди в Україні на 3 липня від Укргідрометцентру