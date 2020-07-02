Прогноз погоди на 3 липня: буде дуже спекотно, на Заході гримітимуть сильні грози
Погода в Україні у п'ятницю, 3 липня, буде переважно сухою та спекотною. Водночас у західних регіонах ймовірні сильні зливи, грози та шквали.
Найгарячіше буде на Півдні, зокрема, на Херсонщині, Миколаївщині та Запоріжжі. Стовпчики термометра там сягатимуть +33...+36 градусів. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
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Водночас у західних областях буде свіжіше – +23...+27 градусів.
Спека охопить більшість областей, протягом дня ховайтеся в затінок, під вентилятори, кондиціонери, картузи, панамки чи здоровенні капелюхи,
– попереджає українська синоптикиня Наталка Діденко.
У Києві п'ятниця буде спекотною та без істотних опадів. Температура повітря коливатиметься в межах +32...+34 градусів.
Попередження про підйом води у річках
- За даними Укргідрометцентру, 3 липня на рiчках басейнiв Днiстра та Сяну (Львiвська, Iвано-Франкiвська області) очiкуються пiдйоми рiвнiв води на 0,2 – 1,0 метра.
- Зокрема, очікується проходження максимуму дощового паводка на Дністрі поблизу села Маяки Біляївського району Одещини. Там рівень води може піднятися до небезпечних 160-170 сантиметрів.
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Прогноз погоди на п'ятницю, 3 липня, у містах України:
Ужгород – +23…+25
Львів – +24…+26
Івано-Франківськ – +23…+25
Тернопіль – +24…+26
Чернівці – +25…+27
Хмельницький – +25…+27
Луцьк – +24…+26
Рівне – +25…+27
Житомир – +31…+34
Вінниця – +30…+32
Одеса – +29…+31
Миколаїв – +33…+35
Херсон – +33…+35
Сімферополь – +31…+33
Кропивницький – +32…+34
Черкаси – +30…+32
Чернігів – +30…+32
Суми – +31…+33
Полтава – +30…+32
Дніпро – +32…+34
Запоріжжя – +34…+36
Донецьк – +33…+35
Луганськ – +33…+35
Харків – +31…+33
Київ – +32…+34
Прогноз погоди в Україні на 3 липня від Укргідрометцентру