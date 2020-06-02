Погода в Украине в среду, 3 июня, будет прохладной и дождливой. Осадки прогнозируют почти во всех областях. В среднем столбики термометров поднимутся до +13...+19 градусов.

Циклон прочно осел в Украине. Его центр 3 июня будет находиться над западными областями, сообщила в фейсбуке синоптик Наталья Диденко.

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По ее словам, дожди 3 июня охватят большинство областей Украины. Прояснения возможны на Сумщине, Харьковщине, Днепропетровщине и Запорожье.

Ветер будет дуть с юга, разгоняться до 3–10 метров за секунду.

Ночью будет холодно, +5...+9 градусов, в северных и восточных областях – до +12 градусов.

Днем теплее всего будет на Востоке и в Днепропетровской области +19...+22 градуса. Зато холоднее всего – в западных областях. Там столбики термометров поднимутся до +12...+15 градусов. На остальной территории Украины температура составит +13...+19 градусов.

В Киеве во второй половине дня 3 июня возможен дождь. Воздух прогреется до +18 градусов.

Прогноз погоды на среду, 3 июня, в городах Украины:

Ужгород – +13...+15

Львов – +13...+15

Ивано-Франковск – +13...+15

Тернополь – +14...+16

Черновцы – +13...+15

Хмельницкий – +14...+16

Луцк – +12...+14

Ровно – +12...+14

Житомир – +13...+15

Винница – +13...+15

Одесса – +17...+19

Николаев – +18...+20

Херсон – +19...+21

Симферополь – +19...+21

Кропивницкий – +17...+19

Черкассы – +16...+18

Чернигов – +16...+18

Сумы – +17... +19

Полтава – +17...+19

Днепр – +19...+21

Запорожье +19...+21

Донецк – +19...+21

Луганск – +20...+22

Харьков – +19...+21

Киев – +16...+18



Прогноз погоды в Украине на среду, 3 июня, от Укргидрометцентра