Прогноз погоды на 3 июня: дожди не отступают, холоднее всего будет на Западе
Погода в Украине в среду, 3 июня, будет прохладной и дождливой. Осадки прогнозируют почти во всех областях. В среднем столбики термометров поднимутся до +13...+19 градусов.
Циклон прочно осел в Украине. Его центр 3 июня будет находиться над западными областями, сообщила в фейсбуке синоптик Наталья Диденко.
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По ее словам, дожди 3 июня охватят большинство областей Украины. Прояснения возможны на Сумщине, Харьковщине, Днепропетровщине и Запорожье.
Ветер будет дуть с юга, разгоняться до 3–10 метров за секунду.
Ночью будет холодно, +5...+9 градусов, в северных и восточных областях – до +12 градусов.
Днем теплее всего будет на Востоке и в Днепропетровской области +19...+22 градуса. Зато холоднее всего – в западных областях. Там столбики термометров поднимутся до +12...+15 градусов. На остальной территории Украины температура составит +13...+19 градусов.
В Киеве во второй половине дня 3 июня возможен дождь. Воздух прогреется до +18 градусов.
Прогноз погоды на среду, 3 июня, в городах Украины:
Ужгород – +13...+15
Львов – +13...+15
Ивано-Франковск – +13...+15
Тернополь – +14...+16
Черновцы – +13...+15
Хмельницкий – +14...+16
Луцк – +12...+14
Ровно – +12...+14
Житомир – +13...+15
Винница – +13...+15
Одесса – +17...+19
Николаев – +18...+20
Херсон – +19...+21
Симферополь – +19...+21
Кропивницкий – +17...+19
Черкассы – +16...+18
Чернигов – +16...+18
Сумы – +17... +19
Полтава – +17...+19
Днепр – +19...+21
Запорожье +19...+21
Донецк – +19...+21
Луганск – +20...+22
Харьков – +19...+21
Киев – +16...+18
Прогноз погоды в Украине на среду, 3 июня, от Укргидрометцентра