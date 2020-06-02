Погода в Україні у середу, 3 червня, буде прохолодною та дощовою. Опади прогнозують майже у всіх областях. У середньому стовпчики термометрів піднімуться до +13...+19 градусів.

Циклон міцно осів в Україні. Його центр 3 червня й надалі перебуватиме над західними областями, повідомила у фейсбуці синоптикиня Наталка Діденко.

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За її словами, дощі 3 червня охоплять більшість областей України. Прояснення можливі на Сумщині, Харківщині, Дніпропетровщині та Запоріжжі.

Вітер дутиме з півдня, розганятиметься до 3 – 10 метрів за секунду.

Вночі буде холодно, +5…+9 градусів, у північних та східних областях – до +12 градусів.

Вдень найтепліше буде на Сході та у Дніпропетровській області +19…+22 градуси. Натомість найхолодніше – у західних областях. Там стовпчики термометрів піднімуться до +12…+15 градусів. На решті нашої території України температура становитиме +13…+19 градусів.

У Києві у другій половині дня 3 червня можливий дощ. Повітря прогріється до +18 градусів.

Прогноз погоди на середу, 3 червня, у містах України:

Ужгород – +13…+15

Львів – +13…+15

Івано-Франківськ – +13…+15

Тернопіль – +14…+16

Чернівці – +13…+15

Хмельницький – +14…+16

Луцьк – +12…+14

Рівне – +12…+14

Житомир – +13…+15

Вінниця – +13…+15

Одеса – +17…+19

Миколаїв – +18…+20

Херсон – +19…+21

Сімферополь – +19…+21

Кропивницький – +17…+19

Черкаси – +16…+18

Чернігів – +16…+18

Суми – +17…+19

Полтава – +17…+19

Дніпро – +19…+21

Запоріжжя – +19…+21

Донецьк – +19…+21

Луганськ – +20…+22

Харків – +19...+21

Київ – +16…+18



Прогноз погоди в Україні на середу, 3 червня, від Укргідрометцентру