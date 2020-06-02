Прогноз погоди на 3 червня: дощі не відступають, найхолодніше буде на Заході
Погода в Україні у середу, 3 червня, буде прохолодною та дощовою. Опади прогнозують майже у всіх областях. У середньому стовпчики термометрів піднімуться до +13...+19 градусів.
Циклон міцно осів в Україні. Його центр 3 червня й надалі перебуватиме над західними областями, повідомила у фейсбуці синоптикиня Наталка Діденко.
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За її словами, дощі 3 червня охоплять більшість областей України. Прояснення можливі на Сумщині, Харківщині, Дніпропетровщині та Запоріжжі.
Вітер дутиме з півдня, розганятиметься до 3 – 10 метрів за секунду.
Вночі буде холодно, +5…+9 градусів, у північних та східних областях – до +12 градусів.
Вдень найтепліше буде на Сході та у Дніпропетровській області +19…+22 градуси. Натомість найхолодніше – у західних областях. Там стовпчики термометрів піднімуться до +12…+15 градусів. На решті нашої території України температура становитиме +13…+19 градусів.
У Києві у другій половині дня 3 червня можливий дощ. Повітря прогріється до +18 градусів.
Прогноз погоди на середу, 3 червня, у містах України:
Ужгород – +13…+15
Львів – +13…+15
Івано-Франківськ – +13…+15
Тернопіль – +14…+16
Чернівці – +13…+15
Хмельницький – +14…+16
Луцьк – +12…+14
Рівне – +12…+14
Житомир – +13…+15
Вінниця – +13…+15
Одеса – +17…+19
Миколаїв – +18…+20
Херсон – +19…+21
Сімферополь – +19…+21
Кропивницький – +17…+19
Черкаси – +16…+18
Чернігів – +16…+18
Суми – +17…+19
Полтава – +17…+19
Дніпро – +19…+21
Запоріжжя – +19…+21
Донецьк – +19…+21
Луганськ – +20…+22
Харків – +19...+21
Київ – +16…+18
Прогноз погоди в Україні на середу, 3 червня, від Укргідрометцентру