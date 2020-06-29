Погода в Украине во вторник, 30 июня, будет дождливой, а жара немного отступит. Ночью ливни пройдутся по Западу Украины, а после обеда будет лить в центральных областях.

В Украине будет господствовать атмосферный фронт, который движется с запада Европы. Как пишет синоптик Наталья Диденко на своей фейсбук-странице, этот фронт сейчас простирается от Скандинавии через Польшу, Чехию, Германию и до Швейцарии.

Важно Запад Украины снова ждет непогода: в каких реках может подняться вода и где будут новые затопления

Где будут грозы

Доберется он в Украину и будет властвовать ночью на Западе. Днем 30-го июня фронт сдвинется восточнее и дожди с грозами, шквалом и даже градом ожидаются уже вдоль полосы: Черниговская, Киевская, Винницкая, Черкасская, Кировоградская области до Одесской области. Ливень с грозой будет идти и в Крыму.

Отдельные локальные дожди вероятны днем ​​на Луганщине и в Приазовье.

В Харьковской области, в Днепре с районами, на Николаевщине, Херсонщине, большинстве районов Донетчины и Запорожье существенных осадков не будет.

Температура воздуха 30-го июня в течение дня поднимется в Украине до +26...+32 градусов. На Западе будет несколько свежее – +23...+27 градусов.

В Киеве во вторник днем ​​предполагается дождь с грозой, в отдельных районах сильный и даже с резким ветром и градом.

Прогноз погоды на вторник, 30 июня, в городах Украины:

Ужгород – +24...+26

Львов – +24...+26

Ивано-Франковск – +24...+26

Тернополь – +24...+26

Черновцы – +24...+26

Хмельницкий – +24...+26

Луцк – +23...+25

Ровно – +23...+25

Житомир – +24...+26

Винница – +26...+28

Одесса – +30...+32

Николаев – +31...+33

Херсон – +31...+33

Симферополь – +21...+33

Кропивницкий – +27...+29

Черкассы – +26...+28

Чернигов – +26...+28

Суммы – +26...+28

Полтава – +26...+28

Днепр – +27...+29

Запорожье – +31...+33

Донецк – +31...+33

Луганск – +30...+32

Харьков – +29...+31

Киев – +26...+28.

Погода в городах Украины 30 мая / Скриншот с сайта Укргидрометцентра



