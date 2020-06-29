Прогноз погоды на 30 июня: дожди с грозами и даже градом
Погода в Украине во вторник, 30 июня, будет дождливой, а жара немного отступит. Ночью ливни пройдутся по Западу Украины, а после обеда будет лить в центральных областях.
В Украине будет господствовать атмосферный фронт, который движется с запада Европы. Как пишет синоптик Наталья Диденко на своей фейсбук-странице, этот фронт сейчас простирается от Скандинавии через Польшу, Чехию, Германию и до Швейцарии.
Важно Запад Украины снова ждет непогода: в каких реках может подняться вода и где будут новые затопления
Где будут грозы
Доберется он в Украину и будет властвовать ночью на Западе. Днем 30-го июня фронт сдвинется восточнее и дожди с грозами, шквалом и даже градом ожидаются уже вдоль полосы: Черниговская, Киевская, Винницкая, Черкасская, Кировоградская области до Одесской области. Ливень с грозой будет идти и в Крыму.
Отдельные локальные дожди вероятны днем на Луганщине и в Приазовье.
В Харьковской области, в Днепре с районами, на Николаевщине, Херсонщине, большинстве районов Донетчины и Запорожье существенных осадков не будет.
Температура воздуха 30-го июня в течение дня поднимется в Украине до +26...+32 градусов. На Западе будет несколько свежее – +23...+27 градусов.
В Киеве во вторник днем предполагается дождь с грозой, в отдельных районах сильный и даже с резким ветром и градом.
Прогноз погоды на вторник, 30 июня, в городах Украины:
Ужгород – +24...+26
Львов – +24...+26
Ивано-Франковск – +24...+26
Тернополь – +24...+26
Черновцы – +24...+26
Хмельницкий – +24...+26
Луцк – +23...+25
Ровно – +23...+25
Житомир – +24...+26
Винница – +26...+28
Одесса – +30...+32
Николаев – +31...+33
Херсон – +31...+33
Симферополь – +21...+33
Кропивницкий – +27...+29
Черкассы – +26...+28
Чернигов – +26...+28
Суммы – +26...+28
Полтава – +26...+28
Днепр – +27...+29
Запорожье – +31...+33
Донецк – +31...+33
Луганск – +30...+32
Харьков – +29...+31
Киев – +26...+28.
Погода в городах Украины 30 мая / Скриншот с сайта Укргидрометцентра