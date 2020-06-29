Прогноз погоди на 30 червня: дощі з грозами і навіть градом
Погода в Україні у вівторок, 30 червня, буде дощовою, а спека трохи відступить. Вночі зливи пройдуться Заходом України, а по обіді литимуть в центральних областях.
В Україні пануватиме атмосферний фронт, який рухається із заходу Європи. Як пише синоптикиня Наталка Діденко на своїй фейсбук-сторінці, цей фронт наразі простягається від Скандинавії через Польщу, Чехію, Німеччину і аж до Швейцарії.
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Де будуть грози
Досягне він України та пануватиме вночі на Заході. Вдень 30-го червня фронт посунеться східніше і дощі з грозами, шквалом і навіть градом очікуються вже вздовж смуги: Чернігівщина, Київщина, Вінниччина, Черкащина, Кіровоградщина до Одеської області. Злива з грозою йтиме і в Криму.
Окремі локальні дощі ймовірні вдень на Луганщині та в Приазов`ї.
У Харківській області, у Дніпрі з районами, на Миколаївщині, Херсонщині, більшості районів Донеччини та Запоріжжя суттєвих опадів не буде.
Температура повітря 30-го червня протягом дня підніметься в Україні до +26...+32 градусів. На Заході буде дещо свіжіше – +23...+27 градусів.
У Києві у вівторок вдень передбачається дощ з грозою, в окремих районах сильний і навіть з різким вітром та градом.
Прогноз погоди на вівторок, 30 червня, у містах України:
Ужгород – +24…+26
Львів – +24…+26
Івано-Франківськ – +24…+26
Тернопіль – +24…+26
Чернівці – +24…+26
Хмельницький – +24…+26
Луцьк – +23…+25
Рівне – +23…+25
Житомир – +24…+26
Вінниця – +26…+28
Одеса – +30…+32
Миколаїв – +31…+33
Херсон – +31…+33
Сімферополь – +21…+33
Кропивницький – +27…+29
Черкаси – +26…+28
Чернігів – +26…+28
Суми – +26…+28
Полтава – +26…+28
Дніпро – +27…+29
Запоріжжя – +31…+33
Донецьк – +31…+33
Луганськ – +30…+32
Харків – +29…+31
Київ – +26…+28.
Погода у містах України 30 червня / Скриншот з сайту Укргідрометцентру