Погода в Україні у вівторок, 30 червня, буде дощовою, а спека трохи відступить. Вночі зливи пройдуться Заходом України, а по обіді литимуть в центральних областях.

В Україні пануватиме атмосферний фронт, який рухається із заходу Європи. Як пише синоптикиня Наталка Діденко на своїй фейсбук-сторінці, цей фронт наразі простягається від Скандинавії через Польщу, Чехію, Німеччину і аж до Швейцарії.

Важливо Захід України знову чекає негода: у яких річках може піднятися вода і де будуть нові затоплення

Де будуть грози

Досягне він України та пануватиме вночі на Заході. Вдень 30-го червня фронт посунеться східніше і дощі з грозами, шквалом і навіть градом очікуються вже вздовж смуги: Чернігівщина, Київщина, Вінниччина, Черкащина, Кіровоградщина до Одеської області. Злива з грозою йтиме і в Криму.

Окремі локальні дощі ймовірні вдень на Луганщині та в Приазов`ї. У Харківській області, у Дніпрі з районами, на Миколаївщині, Херсонщині, більшості районів Донеччини та Запоріжжя суттєвих опадів не буде. Температура повітря 30-го червня протягом дня підніметься в Україні до +26...+32 градусів. На Заході буде дещо свіжіше – +23...+27 градусів. У Києві у вівторок вдень передбачається дощ з грозою, в окремих районах сильний і навіть з різким вітром та градом.

Прогноз погоди на вівторок, 30 червня, у містах України:

Ужгород – +24…+26

Львів – +24…+26

Івано-Франківськ – +24…+26

Тернопіль – +24…+26

Чернівці – +24…+26

Хмельницький – +24…+26

Луцьк – +23…+25

Рівне – +23…+25

Житомир – +24…+26

Вінниця – +26…+28

Одеса – +30…+32

Миколаїв – +31…+33

Херсон – +31…+33

Сімферополь – +21…+33

Кропивницький – +27…+29

Черкаси – +26…+28

Чернігів – +26…+28

Суми – +26…+28

Полтава – +26…+28

Дніпро – +27…+29

Запоріжжя – +31…+33

Донецьк – +31…+33

Луганськ – +30…+32

Харків – +29…+31

Київ – +26…+28.



Погода у містах України 30 червня / Скриншот з сайту Укргідрометцентру



