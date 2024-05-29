В то же время температурный режим все еще будет оставаться высоким. Так, местами воздух будет прогреваться ориентировочно до +25.
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Какой будет погода в Украине
Синоптики ожидают, что 30 мая небо над Украиной будет облачным с прояснениями. Западные и центральные регионы местами охватят кратковременные дожди, а также грозы. Исключением будет юго-восточная часть территории нашего государства.
В то же время ветер преимущественно будет двигаться в юго-восточном направлении. Его скорость будет достигать около 5 – 10 метров в секунду. По данным специалистов температура ночью будет достигать 12 – 17 градусов, а днем преимущественно будет колебаться в пределах 20 – 25 градусов.
На востоке и юге будет температура воздуха будет несколько теплее – там отметки будут показывать до 24 – 29 градусов. На высокогорье Карпат ночью ожидают 7 – 12 градусов, а днем 20 – 25.
Погода в Киевской области
Как и в большинстве других областей, в Киевской области и Киеве погода будет облачной, однако с прояснениями. Там, по словам синоптиков, также местами будут кратковременные дожди и гроза.
Согласно прогнозам, направление ветра будет юго-восточное. Отмечается, что его скорость также будет достигать около 5 – 10 метров в секунду.
В области температура ночью не будет превышать 12 – 17 градусов, днем – 20 – 25 градусов. Непосредственно в Киеве ночью будет 14 – 16 градусов, а днем отметки будут показывать 22 – 24 градусов.
Какая температура в областных центрах
- Киев – +22...+24,
- Ужгород – +21...+23,
- Львов – +20...+22,
- Ивано-Франковск – +20...+22,
- Тернополь – +20...+22,
- Черновцы – +20...+22,
- Хмельницкий – +21...+23,
- Луцк – +20...+22,
- Ровно – +20...+22,
- Житомир – +22...+24,
- Винница – +22...+24,
- Одесса – +20...+22,
- Николаев – +22...+24,
- Херсон – +24...+26,
- Симферополь – +23...+25,
- Кропивницкий – +22...+24,
- Черкассы – +23...+25,
- Чернигов – +23...+25,
- Сумы – +23...+25,
- Полтава – +24...+26,
- Днепр – +24...+26,
- Запорожье – +24...+26,
- Донецк – +25...+27,
- Луганск – +27...+29,
- Харьков – +27...+29.
Прогноз погоды в Украине на 30 мая / Карта Укргидрометцентра
Важно. В период до 31 мая, как сообщает Укргидрометцентр, будет продолжаться снижение уровней воды на Верхнем Днепре и Десне с последующим уменьшением слоя затопления пойм и превышение опасных отметок нарушения транспортного сообщения с рядом приречных сел в Черниговском, Новгород-Северском, Нежинском, Корюковском районах Черниговской области.
Также в результате опустошения Каховского водохранилища и вхождения реки Днепр в старое естественное русло, уровни воды значительно ниже отметок водозаборов в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях. Там объявлен третий уровень опасности.