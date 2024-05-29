В то же время температурный режим все еще будет оставаться высоким. Так, местами воздух будет прогреваться ориентировочно до +25.

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Какой будет погода в Украине

Синоптики ожидают, что 30 мая небо над Украиной будет облачным с прояснениями. Западные и центральные регионы местами охватят кратковременные дожди, а также грозы. Исключением будет юго-восточная часть территории нашего государства.

В то же время ветер преимущественно будет двигаться в юго-восточном направлении. Его скорость будет достигать около 5 – 10 метров в секунду. По данным специалистов температура ночью будет достигать 12 – 17 градусов, а днем преимущественно будет колебаться в пределах 20 – 25 градусов.

На востоке и юге будет температура воздуха будет несколько теплее – там отметки будут показывать до 24 – 29 градусов. На высокогорье Карпат ночью ожидают 7 – 12 градусов, а днем 20 – 25.

Погода в Киевской области

Как и в большинстве других областей, в Киевской области и Киеве погода будет облачной, однако с прояснениями. Там, по словам синоптиков, также местами будут кратковременные дожди и гроза.

Согласно прогнозам, направление ветра будет юго-восточное. Отмечается, что его скорость также будет достигать около 5 – 10 метров в секунду.

В области температура ночью не будет превышать 12 – 17 градусов, днем – 20 – 25 градусов. Непосредственно в Киеве ночью будет 14 – 16 градусов, а днем отметки будут показывать 22 – 24 градусов.

Какая температура в областных центрах

Киев – +22...+24,

Ужгород – +21...+23,

Львов – +20...+22,

Ивано-Франковск – +20...+22,

Тернополь – +20...+22,

Черновцы – +20...+22,

Хмельницкий – +21...+23,

Луцк – +20...+22,

Ровно – +20...+22,

Житомир – +22...+24,

Винница – +22...+24,

Одесса – +20...+22,

Николаев – +22...+24,

Херсон – +24...+26,

Симферополь – +23...+25,

Кропивницкий – +22...+24,

Черкассы – +23...+25,

Чернигов – +23...+25,

Сумы – +23...+25,

Полтава – +24...+26,

Днепр – +24...+26,

Запорожье – +24...+26,

Донецк – +25...+27,

Луганск – +27...+29,

Харьков – +27...+29.

Прогноз погоды в Украине на 30 мая / Карта Укргидрометцентра

Важно. В период до 31 мая, как сообщает Укргидрометцентр, будет продолжаться снижение уровней воды на Верхнем Днепре и Десне с последующим уменьшением слоя затопления пойм и превышение опасных отметок нарушения транспортного сообщения с рядом приречных сел в Черниговском, Новгород-Северском, Нежинском, Корюковском районах Черниговской области.

Также в результате опустошения Каховского водохранилища и вхождения реки Днепр в старое естественное русло, уровни воды значительно ниже отметок водозаборов в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях. Там объявлен третий уровень опасности.