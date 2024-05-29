По сообщению Львовского регионального центра по гидрометеорологии Украины, на территории Львовской области 29 мая во второй половине дня прогнозируют грозы. Кроме этого, местами град, шквалы 15 – 20 метров в секунду.
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Грозы прогнозируют и в других регионах
На Ивано-Франковщине синоптики тоже прогнозируют ухудшение погоды. В частности, обещают грозы с градом и сильный ветер. Там также объявили штормовое предупреждение.
До конца дня 29 мая и в течение суток 30 мая ожидается усиление юго-восточного ветра 15 – 20 метров в секунду, гроза, град (1 уровень опасности, желтый).
Гроза также будет на Киевщине
В киевской области 30 мая будет облачно с прояснениями. Также синоптики прогнозируют кратковременный дождь и грозу. ️
Ветер будет юго-восточный, 5 – 10 метров в секунду. Кроме этого, температура воздуха ночью будет +12...+17 градусов, днем +20...+25 градусов. В столице же ночью будет +14...+16 градусов, днем +22...+24 градуса.
Будет ли это лето теплее предыдущих
- В этом году весна в Украине удивила своим теплом в конце марта и в начале апреля. Фиксировались аномально высокие температуры. Но будет ли сильная жара летом, или же ждать прохладу, спрогнозировали эксперты.
- Каким же будет лето в Украине, в комментарии 24 Каналу рассказала Вера Балабух – заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины.
- Согласно обновленным сезонным прогнозам погоды, ожидается, что температура воздуха в Украине будет на 1 – 2 градуса теплее, чем обычно.