По сообщению Львовского регионального центра по гидрометеорологии Украины, на территории Львовской области 29 мая во второй половине дня прогнозируют грозы. Кроме этого, местами град, шквалы 15 – 20 метров в секунду.

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Грозы прогнозируют и в других регионах

На Ивано-Франковщине синоптики тоже прогнозируют ухудшение погоды. В частности, обещают грозы с градом и сильный ветер. Там также объявили штормовое предупреждение.

До конца дня 29 мая и в течение суток 30 мая ожидается усиление юго-восточного ветра 15 – 20 метров в секунду, гроза, град (1 уровень опасности, желтый).

Гроза также будет на Киевщине

В киевской области 30 мая будет облачно с прояснениями. Также синоптики прогнозируют кратковременный дождь и грозу. ️

Ветер будет юго-восточный, 5 – 10 метров в секунду. Кроме этого, температура воздуха ночью будет +12...+17 градусов, днем +20...+25 градусов. В столице же ночью будет +14...+16 градусов, днем +22...+24 градуса.

Будет ли это лето теплее предыдущих